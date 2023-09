AMLO

Bueno, pero no se enoje

Una vez más el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó sus dardos contra nuestro país. Este sábado viajará de Colombia a Chile y, según dijo, “como no queremos que nos hagan una majadería, porque no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo; vamos a dar un rodeo”, alegó. Esteee, ¿cuál majadería? Como se diría enEl Chavo del Ocho: “cállate, cállate que me desespeeeras”.

VERÓNIKA MENDOZA

Vergüenza compartida

Y Verónika Mendoza enfiló sus baterías contra el titular del Congreso, Alejandro Soto. “Es una gran vergüenza porque es representante de Cusco, ojalá nos hubiese representado con honor y dignidad; esta imagen penosa, que hoy nos tenemos que tragar, que no nos haga olvidar que de Cusco también salieron hombres…”, sostuvo. Vaya, vaya, cualquiera que la oye hubiera pensado que se refería a su papel en el gobierno del golpista Pedro Castillo cuando todavía eran amiguis. Ups.

AGUINAGA VS. SOTO

Reclamo naranja

Y a propósito de Soto, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, lo emplazó a responder ante las denuncias que, un día sí y el otro también, salen en su contra. “Como tomamos la decisión de votar por él (como bancada), de la misma manera le exigimos que aclare todas estas situaciones”, reclamó. ¿Y ahora qué dirán en el partido naranja cuya dirigencia sigue cerrando filas por su aliado apepista?

LUIS MESONES

Reapareció

Ahora que ya venció la orden de detención preliminar en su contra, Luis Mesones Odar, exesposo de Sada Goray, la empresaria que le pagó coimas a Pedro Castillo, reapareció orondo y nada menos que a pocos metros del Palacio Legislativo. O sea, aquí no pasó nada…

