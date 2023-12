PATRICIA CHIRINOS

Achorada

La congresista Patricia Chirinos anda de ‘mírame y no me toques’. ¿Por qué será, no? En Iquitos, no le gustó nadita que un periodista la interrumpiera cuando se promocionaba a su gusto a costa del jugoso bono de S/9,900 que, inmerecidamente, aprobó la Mesa Directiva del Parlamento, que preside Alejandro Soto, en favor de los legisladores. “Un ratito, que estoy hablando del bono”, reclamó primero, y ante la insistencia salió con un “no fastidies”. Ah, eso sí, no perdió tiempo para precisar que está repartiendo “todo su bono entre las juntas vecinales”. ¡Qué chistosita! ¿Ganando indulgencias con avemarías ajenas?

(Foto: Congreso)

ASESINATO EN PATAZ

Sin responsables

La Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz aclaró que los detenidos presentados por el Ministerio del Interior como presuntos autores del ataque y asesinato a nueve trabajadores de la minera Poderosa en esa localidad no tienen ninguna relación con los hechos y más bien son investigados por presunta tenencia ilegal de armas. Y ahora, ¿qué explicación nos dará el hasta ahora intrascendente titular del Mininter, Víctor Torres?

DINA BOLUARTE

Se bajó del avión

La presidenta Dina Boluarte se quedará con las ganas de asistir a la ceremonia de asunción al mando presidencial de Javier Milei en Argentina. La agitada coyuntura política —léase caso fiscal de la Nación y liberación de Alberto Fujimori— terminó por bajarla del avión, por lo que viajará en su reemplazo el canciller Javier González-Olaechea, quien partirá hoy a Buenos Aires y regresará este domingo 10. Boluarte tendrá que esperar a que Milei acepte su invitación para visitar Lima para conocerlo. Ni modo.

(Foto: Presidencia)

ANA CECILIA GERVASI

Rumbo a Ginebra

Quien sí debe estar feliz como una lombriz y alistando mudanza es Ana Cecilia Gervasi. Tal como lo anticipó Perú21 hace un mes, Gervasi será representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza, así como representante permanente del Perú ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ante el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y demás organismos con sede en Nairobi. Uhmm, ¿será su premio por tanto viajecito turístico que le consiguió a la presidenta? Aunque la reunión bilateral con Joe Biden nunca la consiguió. Ups.

(Foto: Andina)

ROSSELLI AMURUZ

A la escuelita

La Comisión Permanente del Congreso decidirá si procede el pedido de Rosselli Amuruz para dejar sin efecto la denuncia constitucional que presentó contra su colega viajera Digna Calle por abandono de cargo, alegando que el mismo caso se ha visto en la Comisión de Ética. Esteee, ¿nadie le dijo que son dos escenarios distintos? Tiene casi 30 meses en el cargo y no aprende.

(Foto: Facebook)