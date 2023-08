HERNANDO GUERRA GARCÍA - I

¿Politiquería?

El primer vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, reapareció para defender a su ahora compañerito de carpeta en la Mesa Directiva, Alejandro Soto, y con muy mal talante cuestionó que la prensa pregunte por las serias denuncias por inconducta ética y presuntos delitos contra el apepista, las cuales tildó de “politiquería”. No solo eso. También pretendió darle cátedra a los periodistas sobre lo que tienen o no que informar.

HERNANDO GUERRA GARCÍA - II

Anda con soroche

“Tenemos que preguntar por la política que le interesa a los peruanos: la seguridad, el cierre de locales, la recesión, El Niño que viene; (…) ahí es donde les pido a ustedes, prensa, que nos concentremos, que investiguemos, seamos muy agudos porque la población está cansada de dimes y diretes”, declaró. ¡Qué conveniente! Parece que a Guerra García le afectó el “mal de altura” y ahora que está en la Mesa anda un poquito desubicado, ¿cierto?

HERNANDO GUERRA GARCÍA - III

Puro relax

Quienes también fueron blancos de sus disparos verbales fueron sus coleguitas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán y Ruth Luque, quienes denunciaron a través de las redes que los ejemplares de la Constitución de 1993 publicados por el Congreso para un público infantil no hacen sino justificar el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992. “Creo que las congresistas necesitan hacer un curso de comprensión de lectura, el texto lo que hace es explicar la Constitución a los niños, es un buen texto, no sé qué cosa han leído ellas”, espetó. Denle un calmante o mejor aún, un paseíto por la playa a ver si así se relaja.

CÉSAR ACUÑA

Defiende a su pulpín

Otro que se araña, perdón, que pone las manos al fuego por Alejandro Soto es su líder César Acuña, quien tratando de confundir a la opinión pública dijo que le da “mucho gusto” que Perú Libre y Fuerza Popular respalden a su pupilo congresal. ¡Qué gracioso! Y cómo no lo van a apoyar si todos forman parte de la directiva parlamentaria y si cae Soto bien podría verse afectada toda la manchita. Nos cree ingenuos.

ARTURO FERNÁNDEZ

Da vergüenza

Una vez más el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, protagonizó un bochornoso espectáculo, esta vez en plena transmisión en vivo de una reunión con sus funcionarios, a quienes gritó y humilló sin ningún reparo. “Un aplauso carajo, aplaudan mierdas. Ya está, hay que tratarlos así, con amor. Al gerente que no dice nada, me lo botas, no quiero tener brutos en estas gerencias. (…) ¿Qué le quieren pedir a Dios ustedes? ¿Qué les parta el cerebro? Ojalá lo hiciera, Dios mío”, manifestó. ¡Qué vergüenza!