Semana de representación (I)

Bermejo, el azuzador

Aprovechando su dizque “semana de representación”, el congresista Guillermo Bermejo llegó hasta el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para –según la propia rectora de esa casa de estudios, Jerí Ramón– “azuzar” a los estudiantes o, mejor dicho, a los manifestantes que llegaron de las regiones para participar de la Toma de Lima. Y pensar que para eso les pagamos a los mal llamados padres de la patria...





Semana de representación (II)

“Desalojan” a Luque

Pero Bermejo no es el único que se subió al coche de las protestas buscando obtener réditos políticos. También lo quiso hacer su colega de Cambio Democrático, Ruth Luque, quien, sin embargo, fue prácticamente desalojada de la Plaza Túpac Amaru de Cusco. “¡Traidora!”, le increparon los marchantes al tiempo de reclamarle por haber votado a favor de la vacancia del golpista Pedro Castillo. De nada le sirvieron los 17 meses que pasó haciéndose de la vista gorda ante toooodas las denuncias de corrupción contra su aliado chotano.

Ruth Luque





Semana de representación (III)

Sigrid, discípula de Aníbal

Por su parte, su amiguis Sigrid Bazán se apareció por la San Marcos, donde, al mismo estilo de Aníbal Torres, alentó la confrontación y acusó que la Policía intentaría ingresar al campus para hacer “lo que se le da la gana”. ¿Y presentó pruebas? Nooo, qué va... A ver si, como le recomendó Patricia Juárez, se toma su valeriana.

Sigrid Bazán. (Foto: Congreso)





Betssy Chávez

Sin amor y sin asilo

Parece que la congresista Betssy Chávez no solo se vio obligada a renunciar al premierato, tras el golpe de Estado de su jefecito, sino también al amor. Ayer, cuando los periodistas le preguntaron por la investigación que enfrenta por haber favorecido a su pareja sentimental Abel Sotelo y sus familiares con contrataciones con el Estado, rápidamente puso el parche y respondió que ¡ya no tiene pareja! Ah, también se quejó de las investigaciones en su contra y aseguró que no pedirá asilo. Ver para creer...

Betssy Chávez. (Jorge Cerdán - GEC)





Katy Ugarte

Doble discurso

La joven Melissa Gómez Cáceres se ratificó, en RPP, en su denuncia contra la congresista del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, quien, dice, la despidió pese a tener seis meses de gestación. ¿Y dónde quedó todo su discurso de defensa de la mujer y de los derechos laborales?

Katy Ugarte. (Foto: GEC)





Hernando Graña Acuña

Colaborador eficaz

El juez John Pillaca aprobó la colaboración eficaz de Hernando Graña Acuña, exdirectivo de Graña y Montero (GyM), quien deberá pagar S/17.7 millones de reparación civil por su participación en actos de corrupción junto a la empresa Odebrecht.