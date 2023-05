SIGRID BAZÁN - I

Pura boca

La renuncia de un trabajador del despacho de la congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, acompañada de una denuncia pública de acoso laboral por parte de Fernando Quintanilla, asesor principal de la parlamentaria, ha obligado a esta última a suspender solo “temporalmente” a su mano derecha mientras se realizan las investigaciones.

(Foto: Congreso)

SIGRID BAZÁN - II

Se hace la loca

Dicen por ahí, sin embargo, que en los pasillos del Congreso ya se conocía desde mucho antes esta situación, y también que el renunciante Sergio Quispe no sería la única víctima de violencia verbal y psicológica de la “joyita” que tenía Bazán en su despacho. A ver si la dizque defensora de los derechos laborales pasa de las palabras a la acción, empieza por casa y toma medidas más drásticas que solo paliativos “temporales”.

(Foto: César Campos)

EN DEBATE - I

Despacho digital

La Comisión de Constitución del Congreso inició ayer el estudio del proyecto del Poder Ejecutivo que busca autorizar a la presidenta de la República a despachar desde el extranjero a través de plataformas digitales y, según dijo su titular Hernando Guerra García, se le dará prioridad al tema “dada la urgencia de la coyuntura internacional por la que pasa nuestro país”. Por lo pronto, el premier Alberto Otárola sustentó ayer la iniciativa junto con la canciller Ana María Gervasi.

EN DEBATE - II

No presionen a Quito

Aprovechando la presencia de ambos ministros, el congresista por Perú Libre, Jaime Quito, quiso llevar agua para su molino y de manera impertinente le pidió a ambos que renuncien. “Si hablan tanto por el bien del país, por qué no renuncian y tenemos un nuevo escenario político”, sostuvo. Frente a ello Guerra García le pidió que trate con respeto a los invitados, a lo que Quito contrariado le replicó: “A mí no me va a coactar mi forma de pensar…”. Coactar significa obligar, presionar, forzar. ¿Habrá querido decir que no presionen su forma de pensar o que no lo obliguen a pensar? Esteee…

(foto: Congreso)

MARTÍN VIZCARRA

Ni para consejero

Martín Vizcarra no pierde la oportunidad de hablar… pero solo cuando le conviene porque hasta ahora nada dice de la acusación constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra por el caso Vacunagate. “Otárola, el verdadero presidente del Perú, quiere enviar a Dina a hacer trabajo remoto desde el extranjero, el desgobierno no tiene límites…”, escribió en su cuenta de Twitter. Vaya, vaya, la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera.

(Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO