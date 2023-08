DARWIN ESPINOZA

Tremendo vocero

El recién elegido vocero y causante de la estampida de congresistas de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, disparó contra su excolega María del Carmen Alva, y dijo que cuando postuló a la Presidencia del Congreso, él votó por ella a pesar de que pensó que era “la peor opción”. No se quedó ahí. Habló de su “carácter” y de que Alva tiene algo “personal” contra él. ¿Es en serio? Le recordamos, nomas, para su información, que en un sondeo de Ipsos para Perú21, el 80% de los encuestados a nivel nacional se mostró en desacuerdo con que el Congreso haya archivado una denuncia contra ‘Los Niños’.

(Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

PASIÓN SIN COMPASIÓN - I

Sigrid bajó la valla

Y hablando de personajes impresentables, el congresista Pasión Dávila, nominado para dirigir nada más y nada menos que la Comisión de Trabajo del Congreso, ha merecido todo tipo de reacciones. El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, dijo que es “vergonzoso” y “terrible” que se haya nombrado presidente de ese grupo a alguien que golpea a un colega y en el propio centro de trabajo. Sin embargo, anotó que no había muchas expectativas, ya que la valla de presidentes es muy baja. “Hemos tenido a la señora Sigrid Bazán. Ya no me esperaba nada”.

(Foto: Congreso)

PASIÓN SIN COMPASIÓN - II

No tienen perdón…

Pasión Dávila, lejos de hacer un acto de contrición, justificó su cobarde agresión por la espalda al parlamentario Juan Burgos y con total desfachatez dijo que fue un “acto simbólico”. Lo peor de todo es que encontró a alguien que saliera en su defensa, la congresista Elizbateh Medina, también del Bloque Magisterial, quien dijo ante la prensa que él “ya se encuentra más calmado” (¿¿??) y que si Jesús perdonó, por qué nosotros no lo podíamos hacer. Dios, qué estaremos pagando.

(Foto: Congreso)

LIBRETO DE PERÚ LIBRE

Sin pan para mayo

El congresista Segundo Montalvo se olvidó por un rato de la Asamblea Constituyente y apuntó contra las AFP. El parlamentario de Perú Libre anunció que propuso un proyecto de ley para el retiro voluntario de los fondos y la libre desafiliación de las Administradoras de Fondo de Pensiones. Si esto quieren hacer ahora, no queremos ni imaginar lo que pasaría si se cambiara la Constitución. De terror.

Foto: Jorge Cerdán / GEC

ALFREDO AZURÍN

¿Oficiales drogos?

Sorprendió a todo el mundo el saliente presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurin, quien denunció que jóvenes de la Escuela de Oficiales de la Policía consumen drogas. El congresista cuestionó si es que se quiere oficiales ‘drogos’ o cocainómanos en las calles. Si tiene pruebas, que las muestre.