Estas son las cortitas de hoy domingo 24 de septiembre

MEF VS. PJ

Bronca para rato

Tras el reclamo del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se le dé más presupuesto a ese poder del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Álex Contreras, precisó que la asignación para el PJ en 2024 tiene un incremento de S/246 millones respecto del año anterior con lo que llega a los S/3,646 millones. “El Poder Judicial ha pedido que se dupliquen los recursos asignados, (…) donde casi el 40% se orienta a bonificaciones y mayores salarios”, precisa. Chispas, parece que esta bronca recién empieza.

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial (Foto: Difusión)

LUIS ARAGÓN

Medias verdades

El congresista Luis Aragón, otro de los sindicados como ‘Niño’ por el Ministerio Público, se promociona en sus redes sociales señalando que viene “impulsando” con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la construcción del teleférico de Choquequirao que se espera beneficie a las regiones Cusco y Apurímac. Ahhh, cuándo no jalando agua para su molino... Lo que no dice el parlamentario es que este proyecto ya se encuentra en la etapa de elaboración del informe de evaluación a cargo de Proinversión y que su ejecución no depende del Congreso.

Los 41 votos que alcanzó el congresista acciopopulista no le alcanzaron para imponerse a José Williams. (Foto: Archivo)

RODRIGUEZ MACKAY

Paso al costado

Miguel Ángel Rodríguez Mackay presentó su renuncia irrevocable al cargo de asesor principal de la Comisión de Defensa y Orden Interno que preside la congresista por Avanza País, Patricia Chirinos. De acuerdo a su carta, la dimisión responde a motivos personales. Uhmm, ¿será eso o que se está curando en salud y no quiere pasar ya vergüenza como días atras, cuando se vio obligado a retirarse de un restaurante de San Isidro en medio de los gritos de una comensal contra la legisladora? Decimos nomás.





NUEVO PERÚ

Boca cerrada

El grupo de amigos de Nuevo Perú —organización política a punto de inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas, como ellos bien lo reconocen— ha emitido un pronunciamiento en el que reclaman que los lotes petroleros con contratos a punto de vencer retornen a Petroperú, y acusan a quienes advierten sobre este riesgo de promover un dizque “saqueo de nuestro petróleo”. ¡Qué chistosos! Para eso sí bien presurosos, pero nada dicen cuando se trata de poner las cuentas claras sobre lo oneroso que resulta dicha empresa para el Estado peruano. Ahí sí calladitos se quedan.