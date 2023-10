MARÍA CORDERO - I

Se prende a la curul

La congresista no agrupada María Cordero sigue aferrándose con uñas y dientes a su curul y hace hasta lo imposible por evitar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se pronuncie sobre las numerosas denuncias en su contra por el recorte de sueldos a sus trabajadores. Su más reciente manotazo de ahogada ha sido recurrir al Poder Judicial con una acción de amparo para que se declare nulo el informe de calificación de dicho subgrupo, demanda que ya ha sido admitida a trámite.

MARÍA CORDERO (Foto: Congreso)

MARÍA CORDERO - II

Y se corre de la SAC

Sin embargo, no hay todavía una resolución al respecto, por lo que todo indica que la otrora exvisitante asidua de Alberto Fujimori en la Diroes tendría que presentarse este martes 3 de octubre sí o sí ante la subcomisión que preside Lady Camones para dar —¡por fin!— su versión de los hechos. Y es que ya van tres veces que Cordero Jon Tay no asiste a las citaciones. La última vez dijo que padecía de ciática. ¿Con qué excusa nos saldrá esta semana? Uhm.





ACCIDENTE EN JORGE CHÁVEZ

Negligencia

A siete meses del accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, que acabó con la vida de tres bomberos aeronáuticos, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Perú del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó el informe final de la investigación que concluye que lo ocurrido el 18 de noviembre de 2022 fue producto de una “cadena de eventos”. Se ha establecido, por ejemplo, que “algunos controladores (de Corpac) no procedieron a realizar el relevo de puesto en forma apropiada, con la información de las novedades y pendientes”. También que hubo un equipo con seis controladores que no pudieron cumplir con el descanso mínimo, por lo que algunos presentaron “somnolencia, empleaban sus celulares personales y mantenían posturas corporales no adecuadas”. Corpac quiso lavarse las manos en un inicio, pero ahora ya vemos que hubo negligencia total. Lamentable.





CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mal ejemplo

Casi cuatro meses después de que el Congreso aprobara, contra viento y marea, la ley que lo faculta, al igual que al Poder Judicial, a elegir a sus procuradores públicos, restándole así autonomía a la Procuraduría General del Estado, la Municipalidad de Lima ha presentado un proyecto para que los gobiernos regionales y locales también anden por la libre y puedan aplicar el mismo sistema, o sea, en buen cristiano, que elijan a dedo a su procurador.