El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, dijo estar preocupado este viernes por el desconocimiento que se tiene respecto al Código Procesal Constitucional tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez al procurador público del Poder Judicial para solicitar la nulidad del fallo que otorgó la libertad a Keiko Fujimori.

El magistrado indicó que los fallos del Tribunal Constitucional “no se pueden revocar ni declarar nulos".

“Realmente me preocupa el desconocimiento que se tiene del Código Procesal Constitucional. Contra las sentencias del TC no cabe precisión alguna. Se puede pedir la aclaración de algún concepto o subsanar cualquier error. Desde mi punto de vista no se puede revocar una decisión con un pedido de aclaración o subsanación”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

Blume aseguró estar tranquilo con la decisión de anular la prisión preventiva que el organismo que preside tomó el pasado lunes 25 de noviembre. Remarcó que el TC no ha absuelto a la lideresa de Fuerza Popular y tampoco se ha pronunciado sobre el fondo de la investigación en su contra.

“Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar que no hemos absuelto a Keiko Fujimori ni la hemos declarado culpable, esa no es nuestra labor. Esa labor corresponde al Poder Judicial. Nosotros como jueces constitucionales nos hemos limitado a analizar si en el proceso de tramitación de la medida o del cuaderno de la medida cautelar se han violado o no sus derechos fundamentales. [...] Esta decisión va a fortalecer la lucha contra la corrupción porque va a obligar a los jueces y fiscales a ser más rigurosos”, señaló.

“No se han reunido los 4 votos es cierto, pero en este punto [el de la libertad] si ha habido acuerdo, el magistrado Ramos hizo un voto singular porque discrepa en otros aspectos, pero eso, no invalida la resolución”, remarcó.

Este viernes, Keiko Fujimori salió en libertad tras permaneces casi 13 meses en prisión preventiva en el marco de la investigación en su contra por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de su agrupación política.

Esta liberación se produce un día después de que el Tribunal Constitucional hiciese público su fallo a favor de hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori que anuló su prisión preventiva. Esta decisión se hizo pública el pasado lunes 25 de noviembre y se produjo por mayoría (4 votos contra 3).

Al salir del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillo, la excandidata presidencial aseveró que con el fallo a su favor el Tribunal Constitucional (TC) “ha corregido un gran daño” que se le ha hecho. La excandidata presidencial indicó que seguirá “enfrentado la investigación y colaborando la justicia”.