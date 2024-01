La permanencia en el cargo del ministro del Interior, Víctor Torres, sigue en cuestión pese a que el Gobierno ha decidido blindarlo. Al respecto, el congresista Roberto Chiabra conversó con Perú21 TV.

¿Qué resultados tendría que esperar el Gobierno del ministro Torres para que se quede en el puesto?

Este Gobierno ha incumplido la ley, ha hecho un abuso de autoridad, y ha sacado del cargo a un comandante general con una resolución en la que ha afectado su honor. Yo no veo ninguna falta muy grave que haya cometido el general. ¿Qué cosa van a dejar atrás? Este abuso de autoridad, la ilegalidad y la permanencia del ministro. La presidenta, así como lo nombró, lo tiene que cesar.

Él (Torres) ha cometido, para los que somos de la carrera de las armas, un grave error: no asistió a la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general. Él mismo debe estar meditando su situación.

Si lo interpelan, qué esperan los congresistas que diga para darle una nueva oportunidad.

Que el ministro no espere que lo interpelen. Que haga un acto de consciencia con el comportamiento que está teniendo como ministro y él tome una decisión. Si la presidenta no lo cesa del cargo, se está haciendo un daño y también a todos los peruanos. Es un ministro cuestionado. Más temprano que tarde va a tener que tomar la decisión la presidenta, yo no entiendo qué cosa está esperando. Si aplicamos el mismo criterio que le aplicaron al comandante general, el ministro también está en problemas de rendimiento. ¿Y qué resultados van a medir si el ministro no es jefe de la Policía? El ministro no es el jefe de la región policial. El ministro es el que hace las políticas.

¿Usted esperaría que el señor Torres renuncie?

Yo sí, porque en el Congreso se analiza de forma diferente. Ellos creen que sacando al ministro todo se viene al suelo, pero no, es al revés. No es que el ministro entra con su estrategia debajo el brazo y si se va, se va con ella. No, la estrategia la hace la institución. Ese es el error en que incurren algunos congresistas cuando interpelamos al ministro del Interior.

El Perú no merece que, teniendo como principal amenaza la inseguridad ciudadana, tenga un ministro que sea cuestionado por todas partes.

