Fernando Tuesta, politólogo y uno de los principales impulsores de la reforma política que implementó la ley de financiamiento público directo a los partidos, señaló que “hay vacíos” en la norma que deberán ser ajustados por el Congreso.

¿Cómo funciona la ley de financiamiento a los partidos?

Según la ley, corresponde entregar dinero solo a aquellos partidos que tengan representación en el Congreso; hay diez. En segundo lugar, es más o menos 72 millones de soles para todas las agrupaciones durante 5 años. Y, anualmente reciben una quinta parte del total. Del dinero anual el 40% se entrega en partes iguales a todos los partidos y el 60% es en proporción a los votos obtenidos de cada lista parlamentaria. Perú Libre ha recibido 2.5 millones de forma anual.

¿Qué condiciones se establecen?

Que este dinero debe de ser al menos para capacitación y formación del partido y sus miembros. La otra mitad, no más del 50%, para gastos ordinarios. Aquí hay dos problemas: el primero, como la ley no cubre todas las situaciones, los partidos le sacan la vuelta a la ley. Por ejemplo: dentro de los gastos ordinarios se dice pago del personal; uno piensa en un tesorero o contador, un administrador, etcétera. Pero lo que ha ocurrido es que se está pagando a los líderes de los partidos como Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. ¿Eso está prohibido? No, la ley no lo hace. Hay vacíos.

¿Qué otros vacíos tiene?

Por ejemplo, un informe hace poco de Vigilancia Ciudadana pone al descubierto que Renovación Popular dice que contrató a ‘Chibolín’ para capacitar a los miembros del partido. Es difícil de creer que un personaje como este pueda capacitar a los miembros de un partido político. Muchas situaciones se producen porque no son ilegales, la ley no lo prohíbe. Entonces, uno encuentra que justamente en capacitación le han pagado a empresas sin ningún antecedente para este tipo de trabajos. Entonces hay un mal uso o irregularidad. Es necesario hacer ajustes en este sentido porque el dinero debe tener como objetivo mejorar la formación de los cuadros de los partidos, pero no lo hace.

