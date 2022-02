Tras poner su cargo a disposición, Fernando Carbone se enteró, el pasado 15 de febrero, que ya no trabajaría más como asesor del Ministerio de Salud (Minsa). El exministro de Salud dejó en manos de la nueva gestión una carpeta con un resumen de los avances obtenidos en los últimos tres años. En conversación con este diario, expresó su preocupación por el nombramiento del nuevo titular del sector.

¿Qué cambios notó en el Minsa tras la designación del cuestionado Hernán Condori?

El Minsa tiene dos tareas importantes. La primera y urgente es la lucha contra la pandemia. La segunda es el cambio y transformación del sector Salud. Se habla de la unificación junto con la universalización del sistema, para un abordaje multisectorial, esa es la verdadera tarea que va a cambiar el sistema de salud. Hay un acuerdo nacional que es de conocimiento de la actual gestión. Me preocupa que, desde el interior del sector, no se ha abordado su desarrollo.

Sin embargo, el ministro se presentó, el 15 de febrero, ante la Comisión de Salud del Congreso para presentar su política de gestión...

Cuando hizo su presentación mencionó todo esto y luego habló de la pandemia, es decir, se ha comprometido a abordar la política multisectorial de salud, la cobertura universal, la mejora de la infraestructura, sobre todo del primer nivel, y otros temas que representan un compromiso muy fuerte. Ahora la cuestión es que deberá cumplir con todo ello y cómo lo va a hacer.

¿Es posible cumplir esos compromisos cuando tiene serios cuestionamientos por su experiencia y antecedentes?

Para ejercer cargos de alta responsabilidad, no basta experiencia en el terreno (regional). En este caso vemos una experiencia muy limitada (en la Diresa). Para ser ministro de Estado se requiere una formación en salud pública, una visión de salud internacional y capacidad de toma de decisiones. Existe un instrumento que se llama Matriz de Consistencia, que se basa en varios lineamientos propuestos por el presidente, el premier, el ministro; sin embargo, lo único que se ha escuchado es su presentación ante el Congreso.

Bajo esas condiciones, ¿cuál es la situación actual del sistema de salud?

A nivel hospitalario tenemos una tregua gracias a que una parte significativa de la población está vacunada contra el COVID-19. Ojalá que esa tregua se mantenga. Sin embargo, el 87% de problemas de salud en el país se maneja en el primer nivel, que tiene una inyección insuficiente del PBI. A eso se suma problemas de personal y gestión al interior del sistema. Los déficits que existían antes se han hecho evidentes, y para eso se requiere la decisión política de aumentar el presupuesto en salud hasta un 6.5% del PBI público, y destinar no menos de un tercio de ese porcentaje al primer nivel.

Condori es investigado por actos de corrupción durante su gestión en la Red de Salud de Chanchamayo ¿Está preparado para tomar ese tipo de “decisión política”?

En la Diresa de Junín estuvo menos de una semana, a nivel regional no tiene experiencia. Efectivamente su experiencia es a nivel de redes; más allá de una investigación en curso, hay que tomar en cuenta que dar un salto al país es un salto enorme. Todos sus predecesores tienen una experiencia de gestión de mayor nivel. Habiendo pasado por el cargo, doy fe de que se necesita experiencia de gestor público y económico, porque tratas con el ministro de Economía. Si no tienes esas herramientas, puedes depender de un equipo, pero si ni tu equipo reúne esas exigencias, hay cuestionamientos de diversos organismos y expertos. En base a tantas dudas no puedes hacer gestión pública.

¿Qué opina del aforo al 100%? ¿Habrá cuarta dosis?

Estamos en tercera ola, pero en un comportamiento distinto. Entre la primera y segunda ola la Cancillería recogió los protocolos de salida de países europeos y la compartió con el Minsa. En base a esos protocolos hicimos ejercicios de apertura de medidas, muy atentos a los indicadores. Si se ha tomado esta decisión, debería haber un respaldo de indicadores. Sobre la cuarta dosis, parece que sí (es aplicable), porque ya hay países como Chile que están dando el cuarto refuerzo.

