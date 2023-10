Perú21TV conversó con el fiscal Elmer Ríos Luque, quien estuvo a cargo del área especializada en enriquecimiento ilícito del Ministerio Público, y desde septiembre ha asumido el rol de coordinador del equipo especial del caso Cuellos Blancos.

¿Qué garantiza como nuevo coordinador del equipo especial Cuellos Blancos?

He estado durante casi un año y medio investigando este caso desde el Área de Enriquecimiento Ilícito. En el ejercicio de mis funciones, he conocido investigaciones que involucran a altos funcionarios, razón por la cual la fiscal de la Nación me ha convocado para formar parte de este equipo especial. Queremos fortalecerlo, mejorar los niveles de coordinación y el intercambio de información entre los mismos fiscales. No hay que olvidarnos que el equipo especial comprende los tres niveles de Fiscalías, tanto provinciales, superiores y supremas.

¿No se compartía información de los investigados entre fiscales?

Efectivamente.

Noviembre es el plazo límite para concluir la investigación madre que tenía a su cargo la fiscal Magaly Quiroz. ¿Les alcanzará el tiempo?

Justamente mi designación obedece a fortalecer a este equipo especial. Desde ya venimos trabajando de manera denodada, y obviamente vamos a hacer la calificación respectiva de las denuncias dentro del plazo que la ley exige.

¿Qué avances hubo en el Área de Enriquecimiento Ilícito?

Se ha logrado formular 16 denuncias constitucionales.

¿Contra quiénes fueron esas denuncias?

Contra altos funcionarios. Están fiscales supremos, vocales supremos, los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.

¿Y se han conseguido sentencias? Cuando estaba la fiscal Quiroz no se supo mucho al respecto.

El equipo especial abocado al caso Cuellos Blancos comprende tres niveles de fiscalías. A nivel de la Fiscalía Suprema se han formulado cinco acusaciones, y se han logrado 6 sentencias por terminación anticipada y una condena obtenida en juicio.

Tenemos, aproximadamente, 250 carpetas fiscales, y hay más de 65, 125 audios



¿Puede precisar contra quién fue el juicio?

Fue contra el exmagistrado Carlos Sáenz Loayza, a quien se le condenó a seis años de pena privativa de libertad.

¿Está en la cárcel?

Efectivamente.

Respecto a las 6 terminaciones anticipadas, ¿el juez superior Ricardo Chang es uno de ellos?

Sí. También está Salvador José Ricci, César Dongo-Soria Philips y Raúl Saba de Rivero.

Hasta ahora no se puede atrapar a César Hinostroza. ¿Qué información ha conseguido sobre su paradero? Entendemos que está en Bélgica.

Usted se refiere al retiro de la alerta roja que tiene el señor Hinostroza. El levantamiento de la alerta por parte de la Interpol se ha hecho de manera reservada. Pero César Hinostroza aún tiene una requisitoria vigente desde 2018. La Fiscalía Suprema Transitoria ya ha iniciado los trámites a través del área de cooperación judicial internacional para que la alerta se vuelva a efectivizar.

En un momento se deslizó la hipótesis de que los Cuellos Blancos funcionaban de manera piramidal, y que a la cabeza estaba César Hinostroza. En otro momento se dijo que había puntos nodales. ¿Qué tesis mantiene actualmente la Fiscalía?

Esta es una organización criminal que no tiene un jefe único. Tienen cabecillas que nosotros llamamos puntos nodales, en donde entre ellos intercambian información. Esa es la tesis que nosotros manejamos a la fecha.

¿César Hinostroza, Tomás Aladino Gálvez y Walter Ríos eran puntos nodales?

Exacto.

Concluye la investigación preparatoria e inmediatamente viene la acusación en el caso Cuellos Blancos. ¿Qué tan rápido será?

La ley nos otorga 30 días para hacer la acusación. Vamos a calificar de manera oportuna.

¿Cuántas carpetas o investigaciones hay en el caso Cuellos Blancos?

A nivel de la Fiscalía Superior tenemos 63 casos. A nivel de la Fiscalía Suprema Transitoria tenemos 90 casos. Y a nivel de las fiscalías provinciales tenemos 78. Hay 250 carpetas aproximadamente.

¿Y en cuánto tiempo van a concluir las investigaciones? Ya pasaron cinco años desde el escándalo.

La idea de mi llegada es formar equipos de trabajo para de alguna manera cumplir los lineamientos en los objetivos que nos ha trazado la fiscal de la Nación.

¿Cómo van a concluir la escucha de los audios para detectar actividades ilícitas que pudieron ser coordinadas a través de llamadas telefónicas?

Son más de 65,125 audios, aproximadamente. Ya se han terminado con las escuchas. Y muchos de los audios están siendo usados en casos que se vienen investigando en distintos despachos.