Los mineros ilegales tiene una serie de demandas al decreto 1607 del Gobierno, publicado en diciembre del 2023, y que, entre otras cosas, establece un plazo máximo de 90 días (que vence el 20 de marzo del 2024) para que aquellos que estén en proceso de formalización presenten un contrato de concesión o un contrato de cesión con el dueño del área a explotar para seguir operando.

El mismo periodo también se establece para que regularicen su situación legal quienes tengan su inscripción suspendida en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). En caso contrario, dejarán de formar parte de este registro. Sobre esto conversamos con Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien habla claro sobre los delitos y vicios que rodean la actividad minera, los intereses detrás de los cuestionamientos y movilizaciones, y el rol del Congreso.

¿Qué solicitan los mineros ilegales respecto al decreto?

El proceso de formalización con diferentes nombres, el último que se le dio es Reinfo, ya lleva 22 años. Si 22 años no son suficientes para formalizarte, para tener tu concesión debidamente inscrita o llegar a un acuerdo con el propietario de la concesión, entonces no lo vas a hacer nunca. Y acá lo que pasa es que en el Perú todo lo que es temporal se vuelve permanente. Esto se fue dando por plazos relativamente cortos, plazos de 3 años, 2 años, pero luego se fue prorrogando y, a estas alturas, como digo, ya hemos llegado a 22 años. Y cuando se les dice ‘en 90 días usted tiene que presentar su concesión o el contrato de cesión’, tiene una reacción que no tiene sentido porque, ciertamente, si no lo han hecho en 22 años no lo van a hacer en 90 días.

Parece que en el Congreso piensan distinto. Hay algunos dictámenes que buscan aplazar nuevamente este proceso. ¿Qué opina de eso?

No me sorprende porque, ciertamente, han llegado al Congreso financiados por mineros ilegales. Entonces, ¿qué están buscando? Los intereses, porque les han pagado su campaña para poder estar ahí. Hablemos las cosas en serio. No tratemos de engañar a la gente. Esta gente viene financiada por los mineros ilegales, ¿qué intereses va a defender? Eso. En el Perú tenemos que acostumbrarnos a que somos un solo tipo de ciudadano y todos tenemos que someternos a la ley por igual, ¿por qué unos sí y otros no?

¿Cree que el Reinfo está sirviendo para blindar a los mineros ilegales en este proceso tan prologando?

El Reinfo les da patente de corso para hacer lo que les da la gana. De forma tal que ni si quiera son pasibles de responsabilidad penal por los delitos que están cometiendo, porque hay delitos ambientales, en la adquisición de explosivos hay delito al no brindar la seguridad a tus trabajadores, y hay delito en la adquisición y tránsito de minerales que se puede presumir perfectamente que son producto simplemente de robo, vandalismo, sicariato. Mira lo que ha pasado en Pataz, se han metido a las concesiones a explotar pero otros le han quitado a los mineros de la zona el mineral que habían explotado a punta de fusil, y con el Reinfo se está encubriendo todas esas actividades delictivas.

¿Qué otros candados pueden establecerse?

Lo que pasa es que todo comienza con una mala regionalización, que trae como consecuencia que toda la corrupción que hay en la región se esté apañando con un documento que lo emite la misma región y que nadie fiscaliza. Y, claro, ¿cómo no se van a hacer de la vista gorda si ellos son los que le pagaron la campaña para llegar al Congreso donde están? Y hoy le pasan la cuenta pues, le dicen ‘o me defiendes o vas a tener problemas, acuérdate quién te pagó’. Y hay una cosa que se llama conflicto de intereses. Esos congresistas que han llegado por esa vía al Congreso debieron abstenerse de participar en las normas y legislación sobre este tema.

Se han programado paros. ¿Qué avizora en el futuro próximo?

Lo que tenemos que hacer es que funcione la ley, que la ley se aplique, que si a ti te dan un permiso por 3 años para que te formalices cumpliendo ciertos requisitos que son de los más ligeros que se han podido pedir, lo cumplas. Si no cumples con ello es porque no te da la gana y eso es inaceptable. Tienen que cumplir con la ley y tiene que haber una autoridad que haga cumplir la ley. Al presidente de la República y a los congresistas los han elegido para hacer cumplir la Constitución y las leyes y no lo están haciendo, no están cumpliendo su papel.

