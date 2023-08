El congresista no agrupado Carlos Anderson habló sobre el bajo gasto presupuestal en las regiones y el fracaso de la descentralización.

¿A qué se debe la baja ejecución presupuestal en regiones, sobre todo en temas de Salud, como denunció ayer Perú21?

La experiencia histórica de este desastre llamado descentralización muestra que hay incentivos perversos que hacen que este primer año de gobiernos regionales y gobiernos locales no se ejecute el presupuesto o muy poco. A la vez tenemos un problema estructural, en las regiones no hay personal capacitado que tenga regímenes laborales que aseguren su permanencia en el tiempo. Y todo eso implica un proceso de aprendizaje continuo que tiene como resultado que no haya mayor ejecución.

¿Cómo solucionar eso?

Deberíamos de tener un sistema que haga que se les pague más en las regiones que en Lima, de manera que haya motivaciones para que los profesionales de primera línea vayan y trabajen ahí, pero también que tengan estabilidad.

¿En qué rubro se aplicaría primero?

El tema de Salud es particularmente terrible. Vemos enfermedades que no se condicen con nuestro nivel de desarrollo. Los peruanos no deberíamos morirnos por infección broncopulmonar, digestiva, menos aún por dengue o cosas que son del siglo antepasado. Pero nos seguimos muriendo de esas formas.

¿También se debe a la corrupción?

Existe una tendencia perversa a hacer hospitales de grande complejidad, grandes hospitales para los cuales ni siquiera hay médicos especializados. Nuestro déficit en materia de internistas, en especialistas de corazón, es inmenso.

¿Estuvo bien que la presidenta en su mensaje hable de construir hospitales?

Insisten en el error, que es un horror. Pero, además, el fracaso de los gobiernos regionales en ejecutar obras públicas implica que en el último trimestre la obra pública haya sido la más baja en los últimos diez trimestres. Tenemos un descalabro de la inversión pública.

¿A qué conlleva eso?

La inversión pública en un país como el Perú es una especie de faro para la inversión privada, que es la más importante. Al verse nubarrones en el lado público, pasa lo que estamos viendo.