Enrique Bernales: “No podemos llegar así a 2021” [ENTREVISTA]

Faltan solo cuatro meses para las elecciones municipales y regionales, y el constitucionalista Enrique Bernales está confundido. “Esta campaña es un desorden”, exclama. Con 77 años encima, dice que no ha conocido antes un sistema democrático que suprima tanto la libertad de elegir de los ciudadanos. Por eso, considera que el caso que implica al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE ), Adolfo Castillo , con la inscripción irregular de Podemos Perú , es posible por la deficiencia del sistema electoral.

¿Con el episodio de Podemos Perú se está poniendo en riesgo la democracia?

En este caso, lo que está a prueba es el sistema y los procesos vinculados a la inscripción de las organizaciones políticas. No quisiera extrapolar y plantear esto como un problema generalizado. Pero si no actuamos con rapidez, si no se admiten responsabilidades en lo que parece ser una inscripción irregular de Podemos Perú, evidentemente estamos frente a un peligro.

¿Cree que la inscripción de ese partido debería anularse?

Debería haber una investigación interna. No quisiera adelantar una conclusión que pueda sesgar la opinión hacia un lado u otro. Esto debe aclararse lo antes posible, pero los elementos que ya se conocen nos hacen dudar seriamente de que se haya actuado con rectitud y con respeto a la legalidad.

¿El jefe de la ONPE debe continuar en el cargo?

No sé por qué hasta ahora no ha renunciado. Quizá piensa que se puede aferrar al puesto.

¿En este caso pesa más la desconfianza al funcionario que esperar las conclusiones de una investigación?

Es que la desconfianza se ha generalizado y en el Perú hace metástasis. La gente, por creer, no cree en nadie. Esta es una situación que preocupa. Le podría hacer una larga lista de instituciones públicas que no funcionan bien y es por eso que la gente no cree en la ley.

¿Cree que la gente percibe el problema que hay con la ONPE?

¡Pero si no ha cambiado nada con respecto a las elecciones de 2016! Las modificaciones que se han hecho a la ley electoral son solo maquillajes, no se ha hecho una reforma electoral a fondo. Vamos a ver qué pasará con las elecciones de octubre, pero así no podemos llegar a los comicios de 2021. Ni hablar.

¿Qué problemas ha identificado en este proceso?

En primer lugar, el exceso de reglamentación. Y, en segundo, la falta de criterio de los jurados especiales para determinar bajo qué principios calificarán las inscripciones de los partidos. ¿Para qué se inscribieron 21 candidaturas si, con distintos argumentos, se las va a tachar? Esta campaña es un verdadero desorden.

¿Veintiún candidaturas a Lima le parecen una exageración?

Lo son porque, al menos, deberíamos saber quiénes son los postulantes, qué organización tienen, de dónde vienen, qué vida tienen. Fuera de cuatro o cinco aspirantes no conocemos a los demás. El problema con esto es que podemos tener de todo en la bandeja.

¿Confía usted en el voto electrónico? Porque la congresista Lourdes Alcorta lo quiere eliminar.

En las últimas elecciones, yo voté bajo esa modalidad, pero la mayoría de la gente, con la deficiente información que existe, no está en condiciones de usar ese sistema.

En Colombia les funcionó usar la tecnología. En cuestión de horas ya sabían quién era el presidente electo del país.

Es bueno imitar experiencias exitosas, pero si en el Perú quieren aplicar eso, ya deberían estar pensando en enviar a Colombia una misión de profesionales para estudiar cómo funcionó ese sistema. Hay que tener claras las cosas si se quiere implementar el voto electrónico a nivel general.