El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aplazó la audiencia del pedido de nueve meses de prisión preventiva para Richard Cisneros, Mirian Morales, Oscar Vásquez y Liliana Chanamé por el caso ‘Richard Swing’, en el que el Ministerio Público busca determinar si hubo una contratación indebida del cantante en el Ministerio de Cultura por indicaciones del presidente Martín Vizcarra.

“Estoy viendo que muchas de las defensas necesitan presentar escritos adicionales, entonces hay que poner una fecha para que no ocurra lo que está pasando hoy, que estamos en la audiencia y se están presentando escritos. Dentro de ese contexto esta judicatura va a señalar el plazo para realizarse nuevamente esta audiencia”, indicó la magistrada titular de la sala.

La sala decidió que habrá dos fechas para resolver los pedidos del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas. “La fecha para discutir los pedidos de prisión preventiva es el 21 de octubre a las 3:00 de la tarde. Y para el día 23 de octubre a las 3:00 de la tarde se vería el caso de las comparecencias con restricciones”, manifestó la jueza.

Sánchez Porturas informó al iniciar la audiencia que desistía de la tercera pretensión del Ministerio Público, respecto al pedido de comparecencia con restricciones para Lincoln Matos, Aura Tamashiro y Patricia Ávila; en su lugar, la fiscal solicitó comparecencia simple para los tres investigados.

La defensa legal de Cisneros, Juan Varillas, pidió un aplazamiento porque no les notificaron debidamente la solicitud de prisión preventiva para su patrocinado. “Recién fuimos notificados el domingo a las 10:39 de la mañana, teniendo una desventaja de dos o tres días. En aras de poder tener justicia, solicito disponer un plazo perentorio razonable a fin de poder imbuirme de los 252 folios más los mil ciento setenta y tantos anexos que tiene dicho requerimiento y me de algunas horas porque, la verdad, no he tenido tiempo para poder prepararme debidamente”, sostuvo el letrado.

De igual manera, varios de los abogados de los demás investigados manifestaron que han tenido algunos inconvenientes con las notificaciones de los escritos del caso.

