ACTUALIZACIÓN A LAS 11:00 A.M.

Elio Riera, abogado del expresidente salió del penal de Barbadillo y conversó con la prensa.

Brindó una actualización y señaló que Fujimori saldría entre las 2 y 3 de la tarde.

“Hay temas formales que ya están siendo subsanados. Estoy camino al INPE para dejar constancia con los documentos correspondientes. Lo único que queda es que se emita el informe respectivo. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde debemos acabar”, acotó.

Añadió que “el expresidente, como lo dijo Keiko, se encontrará en su domicilio. Necesita estar en compañía de sus hijos y de sus nietas”.

Sobre el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó que esta institución no puede decidir a qué persona se libera o no porque “sigue el principio de soberanía estatal”.

“En todo momento mantengo comunicación con los señores Fujimori, que mostraron preocupación por el estado de salud de su padre. Van a llegar a recoger al expresidente, acompañarlo a su domicilio y viabilizar la excarcelación”, dijo.

Además, detalló que el sentenciado por los casos La Cantuta y Barrios Altos “ha mantenido problemas de salud, hace dos semanas estuvimos en el hospital de Ate”.

Por último, consideró que "se ha hecho justicia , el expresidente ha logrado tener justicia. No la tuvimos en Ica, pero la tenemos acá".









ACTUALIZACIÓN A LAS 10:35 A.M.

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, llegó a la Diroes. En diálogo con la prensa, sostuvo que “en 2 o 3 horas debemos acabar todo”.

Agregó que hay pendientes unos trámites administrativos.





ACTUALIZACIÓN A LAS 10:10 A.M.

Llegó la congresista Rosángela Barbarán al penal de Barbadillo. Ella espera ver al expresidente antes de su liberación.





ACTUALIZACIÓN A LAS 9:50 A.M.

El abogado Elio Riera declaró a RPP que su patrocinado, Alberto Fujimori, estaría saliendo entre la 1 o 2 de la tarde, como máximo.

ACTUALIZACIÓN A LAS 9:10

Hasta la sede de la Diroes llegó el exministro Absalón Vásquez. Él también está a la espera de la excarcelación de Alberto Fujimori.









ACTUALIZACIÓN A LAS 8:40

En los exteriores del penal de Barbadillo se encuentran algunas personas que esperan la liberación del exmandatario. Ellas llegaron con parlantes en los que suena 'El ritmo del chino'.





ACTUALIZACIÓN A LAS 8:20

El excongresista Miguel Torres acudió a la vivienda de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. A su salida, habló sobre la salud de Alberto Fujimori.

Informó que “puede descompensarse en cualquier momento. No sé cómo está en este momento, pero ha pasado una noche con mucha ansiedad. Por un tema burocrático no se pudo liberar. Estamos esperando que esto suceda a primeras horas del día”

Agregó que “el presidente de la Corte IDH emitió documento pidiendo que no se ejecute la liberación, pero el TC ha sido claro. La corte ni puede meterse limitando la libertad de una persona. Por más presidente de la Corte que sea, no debería estar confundiendo a la población, a la comunidad internacional. Ellos no pueden entrometerse en la libertad de una persona”.

"Todos tienen derechos humanos, no solo los que ellos consideran que deben estar libre. No me causa preocupación porque a diferencia de lo que pasó hace dos años cuando hicieron lo mismo, quien estaba en el Ejecutivo era Castillo. Quiero pensar que ahora el Ejecutivo es respetuoso de los derechos de las personas y este tipo de artimañas y mecanismo para dilatar la libertad justa no va a ser atendido", expresó.





ACTUALIZACIÓN A LAS 7:50 A.M.:

Dos vehículos del Poder Judicial ingresaron al penal de Barbadillo. Se informó que los funcionarios llegaron para realizar trámites.





NOTA ORIGINAL:

El expresidente Alberto Fujimori saldrá del penal de Barbadillo hoy, miércoles 6 de diciembre, luego de que ayer el Tribunal Constitucional dispusiera su inmediata liberación, restituyendo del indulto recibido en 2017 por PPK.

La resolución del TC fue firmada por 3 de sus 6 miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales.

Como se recuerda, Fujimori cumple una condena de 25 años por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, delito de peculado, de corrupción, usurpación de funciones, y el caso ‘Diarios chicha’.

Los seguidores del expresidente celebran desde ayer en los exteriores de la entidad penitenciaria, mientras que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta protestaron anoche en los exteriores de Palacio de Justicia.





