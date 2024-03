Una reforma largamente esperada en busca de mejores leyes y que se constituya en un freno a los intereses populistas, por fin se cristalizó. El próximo Congreso estará conformado por 130 diputados y 60 senadores agrupados cada uno en su propia cámara. En segunda votación, el Pleno del Parlamento aprobó, con 91 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el proyecto de ley para el retorno de la Bicameralidad, tal como existía hace 32 años, hasta 1992.

La valla de la votación estaba alta porque se necesitaban 87 votos para conseguir la luz verde del Pleno. Esto, porque se trataba de una reforma constitucional. Sin embargo, en la víspera, el vocero de Renovación Popular, José Cueto, confirmó a este medio que ya se contaba con los votos requeridos.

La sesión plenaria tuvo dos incidentes, donde los congresistas no agrupados Jaime Quito y Flor Pablo trataron de bloquear la votación, aunque por diferentes razones.

Quito presentó una cuestión previa para postergar el tema para otra sesión porque pretendía esto se amarre a la aprobación de una nueva Constitución. El pedido no fue aceptado por el titular del Parlamento, Alejandro Soto, por carecer de fundamento. Pablo, por su parte, propuso votar por separado el proyecto de ley, algo que no prosperó.

Superado el impasse, tomó la la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, quien pidió ir al voto. Al final, la reforma recibió el respaldo de 91 votos. En la primera votación, realizada el 16 de noviembre último, obtuvo 93 votos a favor.

Requisitos para postular y funciones de senadores y diputados.

Durante la sesión y al terminar la jornada, congresistas de diversas bancadas destacaron el retorno a la Bicameralidad, calificando el hecho como “histórico”. La congresista Adriana Tudela, de Avanza País, felicitó a sus colegas de bancada, Rosselli Amuruz y Alejandro Cavero, por haber presentado uno de los 18 proyectos de ley, que fueron parte de dicha reforma.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también felicitó a su grupo parlamentario.

“Aunque el fujimorismo siempre ha tenido una postura histórica a favor de la unicameralidad, es fundamental estar a la altura de los cambios y la evolución que requiere nuestro país. Hoy, también con los votos de Fuerza Popular, se aprobó la Bicameralidad con el fin de brindarle al país mayor madurez y estabilidad política. Ha sido un gran triunfo del diálogo democrático”, escribió en su cuenta de X.

MEJORES LEYES Y FILTRO POPULISTA

El constitucionalista Erick Urbina señaló a Perú21 que con el cambio “habrá dos plenos”, uno de senadores y otro de diputados. “Un proyecto de ley primero se aprobará en Diputados y, después, en Senadores”.

Urbina explicó que “esto permitirá que haya mejores leyes” y “un filtro” a los proyectos populistas que salgan de Diputados.

“Las reformas constitucionales van a ser mucho más difíciles de aprobar. Va a haber una mejor representación en el Parlamento, un mejor control de la producción legislativa y un mejor control político”, indicó Urbina.

Por su parte, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi manifestó a Perú21 que un hecho muy importante que destaca “es que los candidatos a la presidencia de la República podrán postular, a su vez, al Senado”. “Que los líderes de los partidos estén dentro del Congreso, los hace más responsables. Y que no estén fuera del Congreso tirando piedras. Darán disciplina a sus bancadas”, concluyó.

En el dictamen aprobado se incluye una reforma adicional. Ya no será obligatoria la cuestión de confianza de los gabinetes recién formados.

De otro lado, precisa que el presupuesto de ambas cámaras no podrá sobrepasar el 0.6% del presupuesto general de la República.

SABÍA QUE

-“Es un hecho histórico lo que se ha aprobado en el Pleno del Congreso. Va a permitir un trabajo eficiente”, dijo a Perú21 Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular.





Análisis: Un mejor Congreso es posible





Constitucionalista Milagros Campos: “Tendremos mejor representación y leyes más deliberadas”

“La evidencia nos muestra que el unicameralismo había llegado a un límite en el que se había mostrado la necesidad de mejorar el diseño de nuestro Congreso, tener una mejor representación y mayor deliberación de las leyes. Nuestro Parlamento, en comparación con los de la región y con los propios parlamentos que hemos tenido en el pasado, resultó ser particularmente pequeño en términos de la representación. La idea es que se debatan las leyes en un primer nivel en la Cámara de Diputados y que luego pasen a la Cámara de Senadores por un periodo para que el Senado pueda volverlas a estudiar y pueda pronunciarse. En el camino, lo que va a ocurrir es que tendremos leyes más deliberadas y con la oportunidad de que la opinión pública pueda pronunciarse, que los sectores interesados tengan acceso a la calidad de las leyes.

También se ha eliminado la cuestión de confianza obligatoria. Esto va a funcionar recién a partir de la próxima elección. Ya no tendremos a cada gabinete buscando un voto de confianza cuando a veces no convence, pero por el temor a la disolución terminan dándole el voto”.

Constitucionalista Aníbal Quiroga: “El Congreso unicameral ya había colapsado”

“Hemos vivido más de 20 años con un Congreso unicameral que ciertamente ha colapsado y ahora de alguna manera el Congreso ha regresado sobre sus pasos y la población lo ha entendido también, y se ha aprobado la reforma sustancial de la Constitución, regresando a la bicameralidad, lo cual aleja una Asamblea Constituyente y reformula la Constitución para mejor.

¿Qué va a pasar en el tiempo inmediato?, pues se tendrá que hacer esa reforma, publicarse; el texto constitucional va a cambiar, hay 60 artículos que tienen que ser modificados porque algunos de ellos son importantes y otros simplemente de redacción, y para las próximas elecciones habrá que elegir a un grupo de diputados y a un grupo de senadores y el Congreso tendrá una cara distinta.

Para el país como sociedad este paso es importante. El Congreso bicameral hace que el Estado funcione mejor, el beneficio es a mediano plazo y en forma indirecta. Con la bicameralidad, el país va a salir de un sistema que nos impusieron en 1993 de una manera impropia y vamos a madurar mejor como sociedad política”.

Analista político Joaquín Rey: “Un filtro más a la producción legislativa es importante”

La bicameralidad nunca se debió eliminar. Cuántas leyes perjudiciales hubieran podido ser detenidas si hubiéramos tenido una doble instancia. Si tienes dos instancias para la aprobación de una norma el espacio entre estas permite dar un aire para medir la legitimidad de una propuesta legislativa, y en todo caso esa segunda cámara bajarle el dedo a iniciativas que vayan abiertamente en contra de los intereses de la ciudadanía.

Además, al exigir una serie de requisitos mayores esperaría que quienes integren el Senado tengan mayor experiencia, si no política, en todo caso profesional, y esto dotaría de mayor madurez al proceso de producción legislativa más aún cuando vemos que en el pasado reciente el mecanismo de la segunda votación se ha eliminado. Agregar un filtro más a la producción legislativa es importante. Todas las democracias más consolidadas, más maduras, tienen dos cámaras, es una mejora; no obstante, hubiera sido mejor que esta bicameralidad se apruebe haciendo que los actuales miembros del Congreso no puedan tener la opción de postular al Senado.