Oswaldo de Rivero, embajador de Perú en Estados Unidos, se refirió a la relación del mandatario Pedro Castillo con la prensa, luego de que sostuviera una reunión privada con algunos periodistas en Palacio de Gobierno.

“En los Estados Unidos la prensa está constantemente en la Casa Blanca. Entonces, existe una relación fluida entre el presidente y la prensa y también de sus voceros muy bien preparados”, comentó De Rivero en entrevista con RPP.

El mandatario, en sus cinco meses de gobierno, no ha ofrecido una entrevista con medios ni declaraciones concretas a la prensa peruana. Incluso, durante las primera semanas de su gestión, los reporteros estaban privados de cubrir las actividades oficiales, estas solo eran transmitidas por los medios estatales como TV Perú y Radio Nacional.

Conociendo la lánguida simpatía de Castillo por la prensa nacional, De Rivero consideró que es un problema que el mandatario debe superar.

“Eso es un problema que debe superarse en el Perú porque no solo el presidente Castillo no ha tenido voceros, porque el presidente no puede estar saliendo a cada rato en la prensa”, resaltó el funcionario.

