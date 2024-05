Nada pudo evitar el rechazo, la protesta, los gritos y los insultos. Gustavo Adrianzén y su comitiva llegaron ayer a Carabaya. En ese Puno que le sigue reclamando y exigiendo a este Gobierno justicia para sus muertos. Lo hicieron casi a escondidas, en un absoluto secretismo. Un equipo de avanzada del Ejecutivo había pisado la ciudad un día antes para coordinar acciones de seguridad y evitar cualquier recibimiento violento.

En Carabaya, la noticia de que el premier y tres de sus ministros llegarían a Macusani se hizo extensiva entre los pobladores recién horas antes. A las 10:30 horas Adrianzén y compañía esperaban parados en el estrado que se levantó en la plaza de Armas el inicio de la ceremonia. Allí estaban el alcalde provincial, autoridades, los artistas programados en esa actividad de bienvenida, los pobladores; y también familiares de los muertos que dejaron las protestas, los que llegaron desde Juliaca y ,con megáfonos en mano, les recordaron al Gobierno la tragedia de enero de 2023.

Y entonces, el rechazo se dejó escuchar en la plaza: “Gustavo Adrianzén, el pueblo te repudia”, “asesino”, “mentiroso”. Lejos de un inicio conciliador el premier arrancó su discurso provocadoramente: “Gracias, Carabaya, la que no escuchó a los separatistas, ni a los violentistas... no nos van a empequeñecer, no nos van a amedrentar”. Y luego, más insultos contra el premier, la presidenta y su Gobierno. Un incómodo momento que compartió junto a los ministros de Energía y Minas, Rómulo Mucho; Defensa, Walter Astudillo; y de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo.

Cuando el abucheo y los insultos se acentuaban, Adrianzén adoptó un tono más conciliador y hasta pidió perdón a los familiares de las víctimas. El griterío ganó la plaza al punto que se ordenó que la orquesta volviera a tocar para acallar los insultos. Los protestantes rompieron el cordón policial y a punto estuvieron de subir al estrado.

“Este mal rato era previsible”, apunta José Carlos Requena. Para el analista político su relación con Puno es uno de los grandes pasivos de este gobierno.

“Esto es algo a lo que van a estar expuesto en lo que resta del mandato de Boluarte. No creo que sea la última vez que esto ocurra. El Ejecutivo va a tener que buscar otros mecanismos para comunicarse con esta región, que es la más adversa de su gestión y que representa uno de los principales pasivos que tiene”, explicó para Perú21.

Tras su accidentada presentación en Macusani, Adrianzén y sus ministros se dirigieron hacia San Gabán, donde realizaron un recorrido por la hidroeléctrica.

En febrero último, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga fue insultada en Puno por un grupo de pobladores en medio de las actividades por la festividad de la Virgen de la Candelaria. La ministra tuvo que retirarse del lugar.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Walter Albán sobre destitución de Patricia Benavides: "Me sorprende que la decisión se haya tomado por unanimidad"