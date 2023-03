Otto Guibovich fue comandante general del Ejército y congresista de la República. Evalúa la cronología de los hechos en la muerte de seis soldados acorralados por una turba violenta en el río Ilave en Puno.





¿Cuál es su lectura de lo sucedido en Puno?

Para mí ha sido un asesinato, que, además, podría calificarse como homicidio agravado, porque se dan todas las características. El puente por donde deberían cruzar todos los ciudadanos, incluyendo las tropas que defienden al Perú, estaba bloqueado y los azuzadores comenzaron a cercar a la patrulla de 40 hombres. Entonces, no se podía, los soldados para cruzar el río hicieron una cadena humana, pero ¿qué sucede? Que estando en el agua les seguían lanzando piedras, por eso es que hay varios fallecidos con contusiones múltiples y posiblemente alguno de ellos haya fallecido como consecuencia del impacto de las ondas. Esto es lo que querían Pedro Castillo y todos sus ayayeros.









El señor Carlos Freyre, coronel del Ejército en Puno, ha comentado que ha sido decisión de los propios soldados no emplear las armas.

Esto ha sido una matanza porque los soldados no tenían alternativas. Lo que sí debemos analizar por qué no emplearon las armas, si tenían todo el derecho de hacerlo en defensa propia. Algo ha pasado e imagino que esto será producto de una investigación. Se ha degradado el concepto de autoridad, los soldados y policías además de defender a la sociedad peruana también son una expresión de autoridad, ¿cómo puede ser que a la autoridad se le agarre a palos y piedras?





¿Existe responsabilidad política?

La decisión de emplear las armas o no, no es un tema político. Cuando hay un hecho grave como este siempre se cita al ministro de Defensa o al del Interior, pero la parte política no dispone disparar o no. No creo que hayan dado una orden de no disparar, si es así sería gravísimo, quién es responsable es el Comando Conjunto que imparte las operaciones.





