Edwin Oviedo: Mañana se decide prisión preventiva por caso Cuellos Blancos

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena emitirá mañana su decisión sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva formulado por la fiscal Rocío Sánchez contra el empresario azucarero Edwin Oviedo Pichotito, implicado en la investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Tras concluir con la audiencia, que se prolongó por tres días, el magistrado dijo que leerá su resolución a las 3:00 pm de mañana.

De acuerdo a la Fiscalía, siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Oviedo entregó entradas para asistir a partidos de selección al destituido magistrado César Hinostroza a cambio de recibir su ayuda para evadir la investigación que se le sigue en Lambayeque por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

El nexo para esas entregas habría sido el empresario Antonio Camayo. Precisamente, la funcionaria de la FPF, Roxana María Bello Rondón, confirmó al Ministerio Público que entregó esos tickets a Camayo. Bello declaró que esas entradas eran para el partido Perú vs. Escocia, del 29 mayo del 2018.

Una de las "ayudas" del juez Hinostroza, según la fiscal Sánchez, habría sido la casación que emitió la sala que presidía Hinostroza con la que se congeló la investigación a Oviedo.

Por el caso 'Los Wachiturros, el suspendido titular de la FPF cumple prisión preventiva, al estar acusado de ser el autor mediato del asesinato de dos dirigentes azucareros.

"Soy inocente"

Edwin Oviedo tuvo la posibilidad de hablar al final de la audiencia. Aseguró que "jamás" cometió un hecho irregular y dijo que está abierto a seguir colaborando con la justicia.

"La justicia nos maltrata y humilla, no merecemos ese tipo de maltrato; pareciera que yo hubiera asumdio la presidencia de la FPF para entregar entradas a magistrados", declaró vía videoconferencia, ya que se encuentra recluido en el penal de Picsi que está ubicado en Lambayeque.

Oviedo agregó: "Soy absolutamente inocente, no he participado en esos hechos lamentables, no voy a fugar, la fiscal pide 36 meses más a pesar de que no tengo cómo defenderme".