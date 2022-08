Una nueva vacancia presidencial contra Pedro Castillo se está cocinando. El congresista no agrupado Edward Málaga Trillo, uno de sus impulsores, cree que la tercera es la vencida y que cuenta con argumentos sólidos para tener el voto de 87 legisladores.

¿Por qué presentar una tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo si no tienen los votos asegurados?

Hace meses que, a raíz de la situación política precaria, varios congresistas hemos asumido el compromiso de construir una moción de vacancia que dé la talla. El punto clave para salir de la crisis es la remoción del presidente y debe ser seguido de un adelanto de elecciones generales (...). Ocho congresistas hemos intercambiado ideas para lograr un consenso y la moción de vacancia sea basada en razones que la ciudadanía pueda entender y justificar.

¿Qué diferencias hay entre esta moción de vacancia de las dos anteriores?

La diferencia es que hay tres líneas de argumentos: el juicio del presidente para designar ministros, viceministros y altas autoridades, porque han sido basadas en clientelismo, favores políticos y familiares; las investigaciones fiscales en contra del presidente; y los hechos que lo vinculan directamente, como el plagio de tesis, que pone en cuestión su moralidad, y el encubrimiento de las investigaciones fiscales .

Presidente Pedro Castillo afronta investigaciones en la Fiscalía de la Nación en poco más de un año de administración. (Foto: Bloomberg)

¿Cree que hemos entrado a una etapa en la que la gente es más consciente de lo que ha hecho Pedro Castillo y no los tildarán a ustedes de golpistas?

Ese tipo de acusaciones son inevitables, estamos en una sociedad muy polarizada y no va a faltar quien diga que estos fraudistas y golpistas no aceptan que un presidente provinciano sea electo. Pero (los que impulsamos la moción) somos un grupo de congresistas que constituyen posiciones moderadas, sensatas y críticas , no vinculadas a la extrema derecha, que han negado el resultado electoral.

¿Qué les garantiza que esta vez puedan conseguir los 87 votos?

Estamos alrededor de los 70 votos sin haber hecho un trabajo político (...) veo cambios en la tendencia de quienes defendían acérrimamente al presidente. Ahora lo hacen con menos ímpetu. El grupo de congresistas que estamos detrás de la moción es multipartidario. Esto proyecta un mensaje fuerte. A medida en que se vayan desarrollando las investigaciones fiscales, a los colegas que aún dudan no les va a quedar otra que apoyar la vacancia, porque, si no, serán cómplices de esta corrupción.

¿Cuándo planean presentar la moción?

No tenemos una fecha definida , le estamos dando énfasis al trabajo de comunicación y político. No queremos imponer la vacancia sino que, cuando se vote, los colegas y la ciudadanía estén convencidos. Apuntamos a que el mes de setiembre es propicio para presentar la moción.

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que verá eventuales denuncias contra Castillo, se han incorporado dos ‘Niños’ de Acción Popular. El Congreso tampoco está siendo responsable...

‘Los Niños’ están involucrados en investigaciones fiscales y corren el riesgo de ser desaforados. Si entran sus accesitarios, ese impedimento para la vacancia será removido. Más bien, veo esto como buena señal.

El 29 de agosto se votará la moción de interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, investigado por la Fiscalía por sus irregulares funciones en Vivienda. ¿Ya tiene una decisión?

Para mí no hay nada que debatir ni evaluar, los análisis están hechos. Es el ministro más cuestionado, voy a votar por la censura y espero que mis compañeros lo hagan también. Acaban de haber tres cambios ministeriales y él sigue allí. Eso es insostenible.

¿Qué diferencias hubo con sus excolegas de bancada Flor Pablo y Susel Paredes? ¿Por qué no siguieron juntos?

Nosotros tuvimos una reunión con los integrantes de la nueva bancada (Integridad y Desarrollo) para formarla, pero las acciones se dieron en un periodo de tiempo muy corto. Mis colegas consideraron que tenían todo claro, yo creí que debíamos sentar posición frente a la crisis del país, la vacancia del presidente (...) si no estoy de acuerdo con mis colegas, si no hay consensos en esos puntos, formar una bancada sería irresponsable de mi parte.

¿En la bancada de Integridad no estaban de acuerdo con la vacancia?

Así es. Unos piensan que deberíamos quedarnos los cinco años, otros ir viendo cómo van saliendo las cosas, otros piensan que no, que todos somos malos y que debemos irnos. Mis excompañeras no están en desacuerdo con la vacancia , pero prefieren el “que se vayan todos”.

TE PUEDE INTERESAR:

Los lapsus INTERNACIONALES de Pedro Castillo