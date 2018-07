Eduardo Vega anuncia que una de las primeras acciones será separar a consejeros del CNM

En cuestión de minutos el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, será presentado –en Palacio de Gobierno– como uno de los miembros de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que tiene como objeto proponer medidas urgentes y concretas a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz e incorruptible.

Perú21 conversó con él para que explique cuáles serán las acciones concretas que se tomarán luego de lo ocurrido con la difusión de audios que revelan negociados entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Sé del escepticismo que hay en la ciudadanía, sé que está cansada de comisiones, yo mismo lo he pensado y repensado porque no me gustaría ser parte de una comisión más, pero creo que hay que trabajar en dos puntos, primero qué podemos hacer de aquí al 28 de julio y, segundo, qué se hará en adelante”, dijo Vega, quien antes presidió la Comisión Presidencial de Integridad.

Pero como toda reforma también depende de las voluntades de cada actor, el abogado señaló que de no haberla, eso se notará rápidamente. “Y esta, obviamente, tiene que venir del Ejecutivo, pero sobre todo del Poder Judicial y del Congreso de la República”, precisó.

Acciones concretas

Lo primero que se debe hacer, expuso Vega, es separar a todos los consejeros del CNM. “Yo no tengo ningún problema en señalarlo y creo que hay que apuntar a eso. No se pueden escudar en que son un órgano constitucional en que nadie los puede intervenir, si tiene decencia deberían irse”, aseveró.

También apuntó a que una reforma profunda en el Poder Judicial (PJ). “De raíz”, remarcó. Pero ello, insistió, no la harán los mismos jueces. “Creo que ninguna reforma del PJ la pueden hacer los mismos jueces. Seguramente se escuchará, se tendrá en cuenta toda la experiencia de los litigantes, de instituciones que han trabajado este tema, pero tenemos que ser claros; una reforma profunda del PJ no está en manos de los jueces”.

“Yo no creo que una institución, en este caso el Poder Judicial, pueda reformarse a sí misma. Se requiere de miradas de afuera que puedan oxigenar, porque el problema de mirarse al ombligo uno mismo es creer que todo está bien”, refirió.

En virtud de ello, recordó las palabras del doctor Duberlí Rodríguez cuando asumió la presidencia del PJ. “Yo lo estimo mucho, pero cuando empezó su gestión dijo que el problema central no era la corrupción, y yo creo que todo esto nos da cuenta que sí lo es”, resaltó.

El Congreso

Además, el letrado insistió en que el Congreso de la República debe tener voluntad de colaborar. “Yo espero que dejen de lado sus actitudes de grupos políticos. Espero que demuestren que no tienen ningún ánimo de encubrir la corrupción y que puedan tener una actitud abierta a esta comisión porque a veces piensan que no podemos presentar propuestas”, añadió.

“Se necesita que la clase política, y los jueces, sientan que esta es una oportunidad de cambiar las cosas para la ciudadanía, no como están actuando ahora, que parece que quieren cubrir a este señor César Hinostroza Pariachi, quien tiene que salir del Poder Judicial, junto al señor Walter Ríos tiene que salir de la Corte del Callao”, acotó.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.