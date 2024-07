Mientras crece la polémica por el presunto acercamiento entre Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante ha preferido guardar silencio provocando más especulaciones en torno a su vida sentimental.

La ex de Christian Domínguez fue abordada por un equipo de ‘Amor y Fuego’ mientras se dirigía al gimnasio y el reportero aprovechó para consultarse sobre la supuesta presencia del ‘Aladino’ en su fiesta de cumpleaños.

En todo momento, la cantante de cumbia intentó esquivar a las cámaras y evidenciaba su incomodidad. Además, evitó negar o confirmar una relación con el futbolista de la selección peruana.

“Amigo, mira no es por nada, déjame tranquila. Me estás hostigando. Ustedes han asumido un montón de cosas que ni siquiera son ciertas. Ustedes hagan su película y bacán. ¿Ok? Yo hago mi vida tranquila”, sostuvo la artista.

En otro momento, el hombre de prensa desató la iracunda reacción de la exintegrante de Alma Bella cuando le mencionó a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

“Al parecer Christian ha estado en tu cumpleaños ¿Tienes algo que decir porque estás quedando un poquito mal con respecto a Pamela López ¿qué le dirías?”, fue la pregunta del reportero que desató la reacción de la cantante.

Lejos de ponerle fin a los rumores, Pamela Franco optó por no pronunciarse sobre su vínculo con el pelotero. “Yo no tengo nada que decir, ha sido mi cumpleaños. Yo me lo he hecho y la he pasado súper bien, nada más”, arremetió.









