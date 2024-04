Si bien no está confirmada la renuncia del titular del Mininter, está a favor de que se concrete su salida. El congresista no agrupado Ed Málaga señaló que la presidenta Dina Boluarte tiene que entender que la remoción del titular de la cartera del Interior no solo es un pedido de los congresistas sino de la ciudadanía.

Málaga señaló que en caso el ministro del Interior no sea cambiado, implicaría que él no le pueda dar el voto de confianza a Torres. “Nosotros no estamos pidiendo favores. La presidenta tiene que entender que ella tiene que hacer cambios, que no solo son pedidos de los congresistas sino de quienes representamos, que son los ciudadanos que vienen a pedir muchas cosas, y entre ellas está: ‘Asegúrese que el nuevo gabinete va a cumplir en tal y tal cosa”, dijo Málaga.

El congresista no agrupado señaló que no asistió a la reunión de hoy, en la PCM, entre los congresistas no agrupados y el premier, porque solo le iban a dar un minuto de tiempo para que pueda conversar con él. Y admitió que existe “el rumor” de un posible cambio de Torres.

Esta mañana, Víctor Torres Falcón, titular del ministerio del Interior (Mininter) —quien ostenta el cargo desde el 21 de noviembre de 2023— presentó sus intenciones de dejar el cargo en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza en Palacio de Gobierno, con participación de la presidenta Dina Boluarte, según informó Perú21.

La bancada de Podemos había anunciado, hace dos semanas, que presentaría una moción de censura al titular de esa cartera, pero hasta el momento no lo habría hecho.

Este miércoles, el premier Gustavo Adrianzén asistirá al Pleno del Congreso a pedir el voto de confianza.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.