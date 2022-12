Temió por su vida. La presidenta de la República, Dina Boluarte, reveló que tuvo que esconderse a causa del golpe de Estado de Pedro Castillo. Afirmó que tuvo que refugiarse en la vivienda de sus familiares ante el peligro de ser detenida.

“Yo estaba tranquila, desayunando con mi hermana, cuando alguien me comunica que el presidente dará un mensaje a la Nación. No le di mayor importancia porque no tenía conocimiento de lo que diría. Seguí tomando desayuno y llaman y me dicen ‘sal de tu casa, hay indicaciones de que van por ti”. contó la noche de este domingo en el programa Panorama.

“En un golpe de Estado quieren quebrar la sucesión constitucional. Yo estaba en pijama. Me cambié, puse mi pijama en la mochila. No sabía a dónde ir. Pensé que mi casa estaba sitiada por la Policía, el Ejército. Pensé que el Ejército ya había rodeado mi casa porque en un golpe interviene el Ejército”, agregó.

Además, dijo que se refugió donde su sobrina.

“Sali de mi casa sin rumbo. No sabía a dónde irme. Pensé en irme donde mi abogado, pero me dijeron que no porque me buscarían ahí. Llamé a mi sobrina, pero estaba dando clases en San Marcos. Ella me dijo que vaya a su casa que tiene doble entrada y salida. ‘Ahí la vamos a proteger’, me dijo. Me fui donde ella. Yo no estaba enterada”, expresó en referencia al fallido golpe de Estado de Castillo, quien intentó intervenir el aparato judicial para evitar las investigaciones por corrupción en su contra.





VIDEO RECOMENDADO:

La presidenta declaró el Estado de Emergencia en las regiones donde se agudizaron las protestas que han dejado tres fallecidos. Manifestantes atacan a la Policía Nacional y violencia no se detiene.