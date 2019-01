Dilatan envío de denuncia contra Pedro Chávarry a la Comisión Permanente

Pese a que han transcurrido ya cuatro días desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó los informes de calificación contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, el documento correspondiente no es enviado aun a la Comisión Permanente del Congreso.

El presidente del subgrupo, el fujimorista César Segura, alegó que el informe no ha sido elevado aun a la Permanente porque falta completar las firmas de los congresistas que votaron a favor.

Vea también Gino Costa espera que Comisión Permanente revierta archivo de denuncia contra Chávarry

“Esperamos hoy completar las firmas de los informes para pasarlo a la Comisión Permanente y llamar a la sesión”, comentó el legislador.

No obstante, Segura no precisó quiénes son los congresistas que no han firmado y tampoco refirió cuántos son porque, según dijo, no tenía dicha información a la mano.

“No se puede solicitar la firma de alguien que no debatió (el lunes), que no estuvo presente; se basa específicamente en los que estuvieron presentes”, refirió.

Cabe precisar que mientras no se envíe, la Permanente no puede sesionar para revisar el tema y de esta manera otorgarle el plazo correspondiente a la subcomisión para su evaluación.