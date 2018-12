Diana Seminario sobre resultados: "Hemos ido a un referéndum a ciegas"

La experta en temas políticos, Diana Seminario, visitó nuestros estudios de Perú21TV para analizar la coyuntura electoral del Referéndum 2018.

"No es una sorpresa que haya ganado la propuesta de Martín Vizcarra con el Sí, Sí, Sí y No. Además, el presidente tiene altos niveles de aprobación", refirió la periodista.

Sin embargo, Diana Seminario señaló que la población no sabía, hasta el último momento, cómo votar. "Hemos ido a un referéndum a ciegas y me incluyo. Yo he hablado con mucha gente de a pie y ellos me preguntaban cómo votar, así que había que hacer una tarea de pedagogía", declaró.

Seminario también manifestó que el referéndum se debió realizar en los próximos meses para que las personas tenga más conocimiento.

" Yo percibo que no hubo un debate amplio sobre todos los temas del referéndum. Si se hubiera esperado seis meses o un año, creo que el Congreso y las fuerzas políticas hubieran llegado a un acuerdo y se hubiera hecho un referéndum bien estructurado en cuanto al conocimiento", precisó.

La analista en temas políticos añadió: " No veo un ambiente electoral. La gente está más pendiente de cómo queda el encuentro entre Boca y River".