Este domingo, la defensa del ex presidente Ollanta Humala se enrumba a Sao Paulo, Brasil, para estar presente en el interrogatorio que Jorge Barata , ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, brindará a los fiscales Germán Juárez y José Pérez.

Julio César Espinoza, abogado del ex mandatario, explicó a Perú21 que solicitará a las autoridades peruanas y del Brasil que no solo se basen en la declaración de Barata sino también en otras pruebas que corroboren lo dicho por el ex ejecutivo. “Pediremos documentos que brinden más detalles. Se tiene que contrastar la información porque hay mucha diferencia entre lo que dicen Marcelo Odebrecht (ex CEO de la constructora del mismo nombre) y Barata sobre los aportes de campaña de Humala”, sostuvo.

“Esperamos lo que ocurra en la diligencia, según eso evaluaremos acciones legales en Perú o en Brasil”, remarcó.

Espinoza también se refirió a la declaración que Orlando Martello, quien dirigirá la diligencia fiscal en Brasil, brindó a este diario sobre que “Barata no puede mentir ni omitir”. “No es seguro que diga la verdad. Sí podría mentir”, refirió.

La defensa del ex mandatario dijo que “el dicho de un colaborador no se puede probar con el de otro porque ambos buscan proteger sus intereses personales y empresariales”.

Sin embargo, una fuente de Perú21 en la Fiscalía manifestó que en este caso tanto Barata como Odebrecht declaran en “calidad de testigos”.

César Nakazaki, también abogado de Humala, dijo que si Odebrecht y Barata no declaran en juicio, sus testimonios no sirven para condenar.

Este diario intentó comunicarse con Giuliana Loza, abogada de Fujimori, pero no tuvimos respuesta. Un abogado de Fuerza Popular señaló que “aún no se ha designado al abogado que viajará a Sao Paulo”.

TENGA EN CUENTA



-. Las defensas de Alejandro Toledo y Alan García solicitaron a la Fiscalía estar presentes este 27 y 28 de febrero en el interrogatorio de Jorge Barata, pero sus pedidos fueron rechazados.



- Humala y Fujimori son investigados por el presunto delito de lavado de activos.