Daniel Urresti es un hombre que se auguró un futuro prometedor en la política peruana. A lo largo de su carrera pasó por diversos cargos y gobiernos: director de Comunicaciones del Despacho Presidencial de Alberto Fujimori, asesor y ministro del Interior de Ollanta Humala y, durante los últimos años, candidato a la Alcaldía de Lima y a la Presidencia con el partido Podemos Perú.

Las urnas lo colocaron como el segundo más votado de la capital en las últimas elecciones municipales. Medio año después el Poder Judicial lo condenó el jueves último a 12 años de cárcel por ser coautor directo del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Hace casi 35 años.

Esta sentencia le llegó a pesar de que fue absuelto por otra sala en el año 2018. ¿Qué cambió esta vez? ¿Qué argumentos se valoraron que hace cinco años no?

La lectura de sentencia, que duró más de ocho horas, concluyó en la madrugada del jueves, y también dio por finalizado un caso que llegó a los tribunales en el año 2009.





LAS CLAVES DE LA CONDENA

La Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Especializada de Justicia consideró una serie de hechos para dictar su sentencia.

Los jueces coincidieron en que fueron los militares de la base de Castropampa, en Huanta (Ayacucho), quienes le quitaron la vida a Bustíos, y no Sendero Luminoso.

Esta conclusión dejó sin piso la versión de Urresti, conocido por esos años como el capitán ‘Arturo’, quien había responsabilizado del crimen a los terroristas.

Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión por asesinato de Hugo Bustíos. (GEC)

A diferencia de la sala anterior, esta vez se identificó a Urresti y cinco militares más como los atacantes de Bustíos Saavedra y su colega Eduardo Rojas Arce con armas de fuego, el 24 de noviembre de 1988.

El segundo punto que la sala consideró fue el cargo que Urresti tenía en la base contrasubversiva de Castropampa, donde fue jefe de la sección de Inteligencia y Contrainteligencia.

Los magistrados desestimaron lo dicho por el excandidato municipal respecto a que no tuvo conocimiento de las estrategias que se desplegaban contra Sendero Luminoso y, además, que no sabía los nombres de los militares con los que compartía el cuartel. Esa versión no era sostenible.





RELATOS APRENDIDOS

Los testimonios tuvieron un peso determinante. La sala valoró lo testificado por Isabel Rodríguez Chipana, quien refirió que cuando se encontraba tejiendo en su casa, vio a cuatro personas vestidas de civiles que bajaron de carros militares: dos de ellos entraron a su cocina, y ella aseguró que uno de ellos era el capitán ‘Arturo’.

Indicó haber visto cómo los militares abatieron a Bustíos, quien iba en una moto lineal junto con su colega Rojas Arce. Bustíos se identificó como periodista y pidió que no le disparen, pero hicieron caso omiso y “luego le pusieron una granada o dinamita”.

Para el abogado de Comisedh Hernán Barrenechea, la diferencia ahora es la valoración que hizo esta nueva sala a las declaraciones de testigos.

“Cambió definitivamente el tribunal. El presente ha hecho una valoración correcta y racional de los medios de prueba, que son casi los mismos del primer juicio, aspecto que ya había sido advertido por la Corte Suprema cuando declara nula la absolución del año 2018″, dijo en Perú21TV.

Añadió que las pruebas y descargos presentados por Daniel Urresti no crearon fiabilidad en los magistrados, lo cual también aportó a la condena final. “Esto se debe a las contradicciones y falta de espontaneidad al momento de declarar, pues mucho de lo dicho son relatos aprendidos”, aseguró a Perú21.

Por su parte, el penalista Fernando Silva señaló que esta sentencia fue completamente diferente a la del 2018 porque “hay una variación de la imputación por parte de la Fiscalía”.

“Se imputó una autoría directa con dominio del hecho a Urresti, y el esquema probatorio ahí es diferente. Se podría llegar a una conclusión a partir de los indicios, en cambio en el esquema de autoría mediata (del 2018) es distinto: tienes que probar un indicio para llegar al otro”, señaló. Después de todo, Urresti pasará sus días en el penal Castro Castro. La justicia





TENGA EN CUENTA

La sala penal que sentenció a Daniel Urresti ratificó lo concluido en el anterior juicio respecto a que el asesinato de Bustíos es tipificado como un “crimen de lesa humanidad”.

El abogado penalista Fernando Silva mencionó a Perú21 que existe la posibilidad de que la condena emitida contra el excandidato municipal pueda ser usada como un precedente en el caso Madre Mía, donde está implicado Ollanta Humala.