El fiscal penal Pedro Orihuela Santana indicó hoy que espera que el nuevo tribunal a cargo del caso Hugo Bustíos, periodista asesinado en 1988, evalúe las pruebas presentadas contra el acusado del homicidio, el congresista Daniel Urresti.

La Tercera Sala Penal Nacional de Crimen Organizado programó para el miércoles 2 de setiembre el inicio del juicio oral.

“Se espera que este tribunal nuevo realice un análisis minucioso de todas las pruebas para que emita una sentencia motivada y bajo la tesis fiscal”, dijo Orihuela en breves declaraciones a Perú21. El magistrado pide 25 años de cárcel para el hoy parlamentario.

Al congresista de Podemos se le imputa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud por el asesinato de Bustíos en Ayacucho. En ese año, Urresti era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia de un cuartel antisubversivo.

En octubre de 2018, la Sala Penal absolvió al legislador del caso tras declarar infundadas las pruebas presentadas. Pero en abril de 2019, la Corte Suprema anuló ese fallo al concluir que la sala integrada por los jueces Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel no ponderó todas las evidencias.

Ayer, Daniel Urresti equirió al Poder Judicial que fije la fecha de la diligencia, que en principio se iba a realizar en abril pero se suspendió a causa de la pandemia. “¡Quiero mi juicio ya!”, escribió en un comunicado.

“Ya he sido declarado inocente una vez (...) reafirmo mi confianza en la justicia de mi país, jamás me consideraré un perseguido político ni me asilaré en una embajada”, añadió.

Confianza en la defensa

Este diario también se comunicó con Gustavo Campos, abogado de los familiares de Bustíos, quien resaltó que este juicio deberá ser evaluado “teniendo en cuenta la época del conflicto armado interno”.

“Al anular la absolución, la Corte Suprema señaló que el caso no es un crimen común sino de lesa humanidad”, manifestó. “Es una nueva oportunidad de conseguir justicia”, expresó Campos.

VIDEO RECOMENDADO

La gran ocasión de gol que falló Ekambi ante Bayern Múnich. (Video: ESPN 2)