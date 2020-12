En vísperas de cumplir su primer mes en el cargo de presidente de la República, Francisco Sagasti, acompañado de los integrantes de su equipo ministerial, ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en la que no llegó a disipar las dudas ni aliviar la incertidumbre de la ciudadanía frente a una eventual segunda ola de contagios con el COVID-19 y sobre la compra de las vacunas. Quizás porque, a diferencia de su antecesor Martín Vizcarra, se mostró sumamente cauteloso respecto del inicio de las inmunizaciones en el Perú.

En contraste, la primera ministra Violeta Bermúdez anunció la instalación, dentro de los próximos siete días, de un grupo de trabajo que tendrá a su cargo todo el proceso de implementación (distribución y aplicación) de las vacunas. El grupo contará con una secretaría técnica que estará a cargo de Carlos Neuhaus, quien, se recuerda, es integrante del Comando Vacuna cuyo aporte reconoció la premier.

“Hay una serie de tareas de carácter logístico. Este grupo apoyará al Ministerio de Salud en esas tareas; identificación de cuántos camiones se necesita, si los que tenemos están suficientemente operativos...”, agregó Bermúdez.

Ni cuándo ni cómo

Lo que no queda claro es cómo el gobierno prevé constituir un equipo de trabajo cuando a estas alturas, y a diferencia de otros países, el nuestro no ha concretado todavía ninguna adquisición de vacunas y, en consecuencia, no hay una fecha fija precisa para su llegada y posterior distribución.

Para más precisión, esto es lo que dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti: “El día que iniciamos la jornada de vacunación me preguntaron cuánto (de vacunas llegará al país) y cuándo, y dije claramente: ‘no tenemos cómo saberlo’; esta es una vacuna de emergencia”.

Sagasti, por su parte, subrayó que “lo único” que recibió del gobierno de Vizcarra fueron dos acuerdos preliminares con el laboratorio Pfizer y Facility Covax que, añadió, deben ser complementados con contratos y cartas adicionales. Será recién ahí donde, explicó, se indicará con exactitud “cuántas vacunas llegarán, en qué momento, a qué precio y en qué fecha. (...) Por tanto, el punto en el que empezamos es 9.9 millones de vacunas, según un acuerdo preliminar con Pfizer, para ser entregadas en el primer trimestre del año”, acotó.

Pese a esta realidad, el jefe de Estado se mostró reacio a señalar directamente la responsabilidad del exmandatario por la demora en la compra de los fármacos, aunque sí comentó que durante su gestión se subestimó la necesidad de contar con una asesoría especializada sobre la materia.

“Cuando se decía: ‘ya tendremos la vacuna... Señores, estamos en un proceso de decantar y decir la verdad, las cosas como son. ¿Las tendremos? Sí. ¿Cuándo exactamente? ¿De quién vendrá? Estamos en eso”, puntualizó el jefe de Estado.

En negociaciones

Mazzetti, por su parte, informó que el gobierno sostiene actualmente conversaciones con ocho laboratorios farmacéuticos y que su evolución depende de otros factores como la capacidad de producción, los ensayos clínicos, etc. por lo que la compra de vacunas “no es una decisión que dependa solo de nosotros”.

“Buscamos las mejores alternativas. (...) Tenemos Plan A y tenemos Plan B para organizarnos a lo largo de los cuatro trimestres del próximo año; estamos en un proceso dinámico, tremendamente cambiante”, manifestó.

Sobre el registro de más pacientes con COVID-19 en el norte del país, que pasaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, la ministra afirmó que se trata de pobladores de zonas rurales. “No podemos confiarnos en la cifra país sino mirando región por región para ver qué sucede”, refirió, mientras que Bermúdez aseguró que “el Ministerio de Salud realiza vigilancia epidemiológica intensiva para identificar cualquier incremento de casos localizado y tomar medidas inmediatas de control”

Sabía qué...

-El titular de Economía, Waldo Mendoza, destacó que la economía peruana se viene recuperando satisfactoriamente y más rápido de lo que se proyectaba en relación con otros países de la región.

-”Eso se debe a que tenemos un Banco Central de Reserva y un Ministerio de Economía que han trabajado estupendamente en los últimos 20 o 30 años”, enfatizó.

