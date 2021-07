La boca sucia del congresista Gonzales: La madre del cordero

A falta de argumentos, el congresista César Gonzales arremetió contra los medios de comunicación durante el debate para modificar la ley que regula la publicidad estatal. Sin exhibir pruebas no solo acusó a la prensa de “mermelera” sino que dijo que contrata con el Ejecutivo y “de yapa desacredita al Parlamento”. ¿Su verborrea no responderá más bien a que fue esa prensa la que puso al descubierto que cobijado bajo su inmunidad evitó ser procesado por no pagar la pensión de alimentos de su hijo los últimos diez años? Y pensar que presidió la Comisión de Ética.

Junta preparatoria: Calentando motores

La Oficialía Mayor del Congreso informó que la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para la constitución del Parlamento para el período 2021-26 será presidida por Jaime Quito, de Perú Libre, por haber obtenido la más alta votación preferencial de la agrupación que registró el mayor respaldo electoral. Lo acompañarán Enrique Wong (Podemos) y Rosángella Barbarán (Fuerza Popular), quienes son los legisladores de mayor y menor edad, respectivamente.

Carta de Fujimori a Sagasti: La respuesta del Minjus

La candidata Keiko Fujimori dijo en un Twitter que Francisco Sagasti “prefiere quedar como un presidente por accidente”. Ello luego que, a través del Ministerio de Justicia, le bajaran el dedo a la carta que envió al jefe del Estado para que pida una auditoría internacional al proceso electoral. El Minjus alegó principio de neutralidad.

En subgrupo de acusaciones: Galarreta bajo la lupa

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia contra el extitular del Congreso Luis Galarreta por disponer, durante su gestión, la contratación de 17 trabajadores sin previa evaluación.

Congresistas 2021-26: A la escuelita

Con el auspicio del PNUD, las congresistas para el período 2021-26 vienen recibiendo un curso virtual sobre trabajo legislativo. Ojalá tomen nota y no repitan los yerros de algunas de sus antecesoras. Soñar no cuesta nada...

