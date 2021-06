Estas son las cortitas de hoy sábado 12 de junio de 2021

Coqueteos con Castillo (I): Acuña se crece

El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, no pierde el tiempo. Respaldó a Keiko Fujimori para la segunda vuelta y ahora ya le coquetea a su contendor, Pedro Castillo. “Todavía no converso (con él), espero que me convoque. Lo digo públicamente; el día que me llame, tendrá todo mi respaldo y mi experiencia”, comentó. Se pone en bandeja.

Coqueteos con castillo (II): Se baja del coche de FP

Y como para darle un empujoncito a Castillo, el líder y fundador de APP precisó que no tiene “ninguna sociedad” con la lideresa de Fuerza Popular. Más aún, para justificar el respaldo que le dio, dijo, aludiendo al aspirante por Perú Libre, que “no podía apoyar a un candidato que quiere cerrar el TC y desaparecer a la Defensoría del Pueblo”. ¿Y eso cambió? No. ¿Entonces? ¡Ay, Acuña!

Bicameralidad no va: Los (lentos) reflejos de Valdez

Y ante las críticas de varios sectores, el Congreso dio marcha atrás y decidió no someter a debate y votación el dictamen de la Comisión de Constitución que restituye la bicameralidad. “Necesitamos mayor debate. Hemos encontrado alguna oposición en cuanto a la oportunidad”, arguyó su titular Luis Valdez. ¿Y recién se da cuenta?

El ataque de Cerrón: ¿Por qué se arañan?

La publicación de Perú21 que puso al descubierto cómo el fiscal anticorrupción Omar Tello frustró un operativo para desmontar la corrupción en Junín no le gustó nadita al gobierno regional, todavía bajo el dominio de Vladimir Cerrón. Con la plata de los contribuyentes, la entidad publicó –en un medio afín– un comunicado que no hace sino atacar a este diario, al que acusa de faltar a la verdad cuando todo, absolutamente todo lo publicado, está debidamente corroborado. Eso evidencia que somos incómodos para la corrupción. Gracias por la distinción.

Preocupación tardía en el Congreso

Casi en los descuentos de su gestión, el Parlamento aprobó modificaciones a su Reglamento Interno para optimizar el trabajo legislativo. Lo cierto es que tal como está la norma también podrían haberlo hecho si no fuera porque se saltan a la garrocha los procedimientos, como el que establece que entre la primera y segunda votación de un dictamen debe haber un plazo de siete días. A estas alturas se ponen afanosos.

