“Cuando sucede esto (el accidente) la asociación civil decide retirar a las personas (operadores involucrados) por 30 días. Luego son revaluados y reincorporados. Actualmente, continúan trabajando, a excepción de los dos controladores que tienen posturas inadecuadas (en el video se les observa durmiendo) que se les ha puesto como simuladores y capacitadores”, mencionó el nuevo presidente de Corpac, Roberto de la Tore.

Ayer, durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, a la que fueron citados De la Tore y el nuevo gerente de la mencionada empresa, salió a la luz que los involucrados en el trágico accidente que mató a tres bomberos han sido premiados con nuevos puestos, mas no retirados. Es decir, en buena cuenta, una protección inexplicable a servidores negligentes y temerarios, que pertenecen a un sindicato privilegiado, al cual también debería investigar la Fiscalía, pues ponen en riesgo la vida de miles de pasajeros y dañan la reputación turística del país.

El deterioro y descomposición del sindicato de Corpac es de tal envergadura que priorizan las horas extras, aunque para ello tengan que dormir durante la jornada, antes que el deber y la vida de los pasajeros. Los miembros del sindicato de Corpac, gracias a estos beneficios extras, ganarían, según un reporte de Punto final, hasta más de S/10, 000 adicionales a su sueldo que va entre S/4,000 a S/7,000 mensuales.

Durante la misma sesión congresal, también quedaron en evidencia otras irregularidades relacionadas con el incidente aéreo del 18 de noviembre de 2022.





Citados a las 2:00 p.m., el nuevo presidente y el nuevo gerente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial se presentaron ante los parlamentarios y respondieron sobre la responsabilidad de la empresa en la muerte de los bomberos.

En noviembre de 2022, la anterior gerencia se encargó de negar culpabilidad de Corpac ante el Congreso en la misma comisión. “(…) Se cuestiona el video, las cámaras que alimentan ese video tienen más de 10 años y cuando se instaló, lo instalaron sin audio. No se ha editado u ocultado el audio, simplemente no hay audio, es como una cámara de vigilancia, pero no hay audio”, aseguró el gerente de Operaciones Aeronáuticas de Corpac, Jaime Contreras, en julio de este año. De la Tore siguió con este discurso, pero contradijo lo dicho por sus antecesores respecto al audio.

“Se tiene que ver el tema de la responsabilidad y la justicia y será la Fiscalía quien se encargará de determinar eso (…) todo (audio y video) se entregó oportunamente, no tenemos quejas de la Fiscalía donde nos digan ‘faltó entregar esta información’ (…) nunca tuvimos acceso (al contenido de) los videos presentados. El equipo de salvamento y distinción de incendios eran nómina de LAP”, aseguró frente a los legisladores intentando trasladar la responsabilidad a otros actores.

Aceptaron la irresponsabilidad de los controladores, pero manifestaron que esas actitudes descuidadas e “inaceptables” se deben a una constante fatiga a la que se les exponía y que se está trabajando para capacitarlos de manera óptima y así evitar un nuevo accidente.

Reconocieron también que sus trabajadores se encontraban durmiendo y realizando actividades ajenas a sus labores, pero reiteraron el hecho de que los videos expuestos al público fueron editados sin mostrar evidencia de ello. “Los videos muestran a un supervisor durmiendo, a una señorita echada, pero también muestran una especie de confabulación al final del video que ha sido editado y sacado de contexto (…) si uno lo recorta se puede interpretar de muchas formas”, manifestó ante el grupo de trabajo.

indicó que después del informe publicado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) reorganizará la parte operacional del control aéreo del aeropuerto. El abogado de las familias de las víctimas contó a Perú21 que se encuentran devastados. También informó que la representante legal de Corpac ahora es abogada de los operadores presuntamente responsables.





