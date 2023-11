Un avión en despegue. Un camión de emergencia: tres ocupantes. De pronto, una estruendosa colisión, luego la tragedia. El dolor. Tres bomberos aeronáuticos muertos aquella tarde del viernes 18 de noviembre de 2022 sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Unas imágenes han revivido el horror un año después. Un video ha revelado presuntas negligencias de trabajadores de la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Las escenas muestran, además, conversaciones sostenidas entre los involucrados presentes en la torre de control tras la tragedia y supuestas coordinaciones a fin de encubrir responsabilidades.

El video evidencia la actitud poco profesional de los controladores de tránsito aéreo que se toman un largo tiempo para abrigarse, descansar, y hasta dormir, sobre sus asientos, desentendiéndose de sus obligaciones antes de ocurrir la tragedia.

De acuerdo con las imágenes de Sudaca, a las 2:32 p.m., ingresó a la torre de control Reynaldo Bravo, uno de los controladores aéreos. Luego harían lo mismo Marcelo Rodríguez, encargado de coordinar con los bomberos aeronáuticos los ejercicios de Tiempo y Respuesta sobre la pista de aterrizaje, quien decidió echarse una siesta de casi 15 minutos; y otra controladora aérea, quien apenas ingresa junta dos sillas, busca una almohada, se tiende sobre los asientos y se cubre con una frazada. Todo, minutos antes de la colisión que terminó con la muerte de Ángel Torres, Nicolás Santa Gadea y Hugo Villanueva.

El video transcurre con Bravo autorizando a los bomberos el ejercicio de Tiempo y Respuesta. El avión de Latam Airlines empieza el despegue a Juliaca. La tragedia está cerca. Nadie lo advierte. A las 3:11, según muestran las imágenes, el personal de la torre de control observa el desenlace fatal y reacciona con desesperación. La supervisora de la torre pregunta a Bravo si avisó a los bomberos que el ejercicio se realizaría fuera de la pista. El controlador no responde. Ella pide que lo releven. “No he dicho fuera de pista, ni les he dicho ‘autorizado a la pista’”, reconocería minutos después Bravo. En medio de los reclamos, Rodríguez admitió que los bomberos sí le dijeron que querían ingresar a la pista de aterrizaje, y que no tuvo tiempo de darle esta información a Bravo.

Luego, una escena que podría complicar a los involucrados. Wilber Ruiz, coordinador de la torre de control, les pide a los trabajadores allí presentes que emitan un informe sobre lo sucedido, y casi como una orden les dice: “todos cerrados” y que afirmen que en ningún momento supieron que los bomberos querían ingresar a la pista.

“HUBO ENCUBRIMIENTO”

Jimmy Sotomayor, el abogado de los familiares de las víctimas, señaló que las imágenes prueban la responsabilidad de Corpac en el accidente. “No solo hay delito culposo, sino han incurrido en encubrimiento. Pediré la ampliación de la investigación”, indicó el abogado, que, además, adelantó que solicitará a la Fiscalía que se incorpore a Corpac como tercero civil responsable. Para Sotomayor, las penas se agravarían para todas las personas que aparecen en el video, pero también para los funcionarios de Corpac “porque fueron al Congreso y negaron la existencia del video”.

En junio pasado, en efecto, las autoridades de la institución se presentaron ante la Comisión de Fiscalización para dar su versión de los hechos. Hoy, tras difundirse estas imágenes, Héctor Ventura, el entonces titular de este grupo de trabajo, asegura que confirma su sospecha sobre lo dicho por los funcionarios.

“No solo han mentido a la comisión y al país, sino a las familias de los bomberos fallecidos. Ellos manifestaron que no habían coordinado nada, que no habían autorizado nada. Esos días en la comisión, ellos se contradecían. A todas luces se notaba que estaban mintiendo. Hoy se ve en los videos que han querido callar todo este escenario lamentable”, dijo a Perú21.

Corpac señaló que las imágenes difundidas por Sudaca fueron “editadas” y “sacadas de contexto”, descartando que la conducta de los controladores minutos antes de la tragedia haya sido causa del accidente. En un comunicado, calificó de inaceptables las posturas físicas de algunos de los controladores y anunció una reforma en dicha área.

