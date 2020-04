Se complicó el estado de salud de la congresista Leslye Lazo y de su esposo Julio Chávez, quienes hace días confirmaron que se habían infectado con coronavirus.

La congresista de Acción Popular presentó un cuadro de neumonía y ha tenido que ser hospitalizada debido al contagio por coronavirus que confirmó hace tres días.

Se informó que Lazo tiene “los pulmones muy inflamados", pero que se encuentra estable. La situación del burgomaestre es más grave. Está utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre, declaró a El Comercio.

Congresista Leslye Lazo y su esposo tuvieron que ser hospitalizados por coronavirus.

“Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, dijo a El Comercio.

