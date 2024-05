La Comisión Permanente del Congreso rechazó la propuesta del nuevo Contralor presentado por el Gobierno, que debe elegirse en estas semanas, la presidenta presentó a Pedro Cartolín como propuesta pese al conflicto de interés existente.

Sí, eso por un lado, pero el principal motivo por el cual creo yo que no debería haber sido seleccionado o elegido como el próximo contralor, es su experiencia no conversa a la posición de un contralor general pública. Las características del contralor general de la República pasan por una experiencia financiera, una regulación de gestión pública del aparato estatal, de conocer la dinámica de los ingresos y gastos del Estado, de autoría, de control de gestión, de selva aptitudes que las tienen otros profesionales. Hablamos de la experiencia de la carrera, en ese sentido hubiera hecho mal la Comisión Permanente de seguir la ruta que inició en el congresista Montoya de proponerlo como candidato. Sobre Boluarte entendemos que no tuvo una entrevista con él. No podría yo afirmar qué la motivó o qué hay atrás de esa nominación, pero sí es una nominación que no daba confianza desde el punto de vista de perfil que se requería para esta posición.

¿No sería mejor que el gobierno presente una terna de candidatos y no solamente una propuesta para que el Congreso decida?

Eso es lo más profesional y es así como debe hacerse y como se ha hecho en el pasado, se presenta una terna para hacer un concurso. Se hizo en el 2009 o 2008 en donde se presentaron todos los que querían y había una comisión de muy alto nivel, liderada por Richard Webb, por el padre Garatea. Hubo un trabajo muy profundo de la evaluación de los currículums, a tal punto que la primera candidata que envió el presidente de la República se cayó en la Comisión Permanente porque revisaron su currículum, descubrieron que había falsificado la información. Entonces, en esas cosas hay que cuidarse mucho.





De hecho, en el Congreso hay una propuesta para que el señor Nelson Shack se quede aún como Contralor de la República, ¿esto sería beneficioso para el puesto y la institución?

La ley que se aplica en los últimos 20 o 30 años que yo conozco siempre ha sido que el contralor no se queda y no existe una razón técnica, menos política , para que quede unos meses más. ¿Cuál es el sentido? Si para eso tienen un equipo. Lo que no sería normal sería que él (Shack) se quede después de 7 años.





Sobre la derogatoria de la ley Servir , ¿considera usted que esta decisión de la comisión de Trabajo podría ser dañina para el país?

Sí, la ley Servir se creó para ordenar el entorno laboral de los funcionarios públicos, crear un sistema meritocrático para ascender. Es una función clave en el Estado, en cualquier entidad público privada el área de Recursos Humanos tiene que preocuparse, ver, formar gente, de crear capacidades, de crear, de fomentar la meritocracia. Sería un retroceso enorme eliminarla. Se podría perfeccionar la ley Servir, pero eliminarla por completo lo veo totalmente inconveniente.

VIDEO RECOMENDADO

El exministro del Interior aseveró a Perú21 TV que es evidente que la mandataria busca protegerse de las investigaciones que se les sigue en la Fiscalía tanto a ella como a su hermano Nicanor Boluarte.