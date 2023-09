El Consejo de la Prensa Peruana utilizó su cuenta de Twitter para emitir un comunicado pidiendo que se retire una propuesta, la cual considera que representa una amenaza a la libertad de expresión y que se encuentra dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Dina Boluarte.

“En el punto 3.1.2 inciso C, se propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para ‘sancionar a los instigadores del delito de disturbio (...), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia’”, se lee en el comunicado.

El gremio periodístico señala que esto atenta contra la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación.

“Este punto atenta no sólo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”, se agrega en el documento.

La asociación advierte que la iniciativa del Ejecutivo implicaría que ciudadanos y comunicadores sean procesados penalmente por informar sobre las manifestaciones que ocurren en nuestro país.

“La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones, sino que promovieron una participación pacífica en éstas”, se añade.

En su pedido de facultades legislativas al Congreso, el Poder Ejecutivo propone una modificatoria al Código Penal que criminaliza el derecho a convocar o informar sobre protestas y manifestaciones.



El CPP exige que la disposición se retire del pedido.https://t.co/m2ubp0Uhv3 pic.twitter.com/Aw4VNFE9D6 — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) September 11, 2023

