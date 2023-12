Sin haberse confirmado la asistencia de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para ejercer su derecho a la defensa, el Pleno del Congreso debatirá y votará esta tarde la moción que plantea su remoción inmediata por haber suspendido presuntamente de forma irregular a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

La iniciativa de la bancada de Renovación Popular alega que los siete integrantes de la JNJ debieron inhibirse de suspender por seis meses a Benavides debido a un supuesto conflicto de intereses, toda vez que tres de ellos fueron denunciados por ella por el caso Zoraida Ávalos y, además, la extitular del Ministerio Público tenía admitida una acción de amparo contra la Junta por ese mismo caso.

“Esta figura de la remoción no está desarrollada en el Reglamento del Congreso, no hay una tipificación de la conducta que genera causa grave; espero que no se concrete porque no se ajusta a la Constitución”, declaró Samuel Abad, abogado de la JNJ.

De otro lado, hoy en la mañana los magistrados están citados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para dar sus descargos en el marco de la denuncia constitucional en su contra por mantener a Inés Tello como miembro pese a tener más de 75 años.

SABIA QUE

-Solo hubo 69 votos, el miércoles último, en la admisión para remover a la JNJ. Solo Renovación Popular y Unidad y Diálogo han confirmado que votarán a favor. Se necesitan 87 votos para destituirlos.

-Samuel Abad es abogado de la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, del vicepresidente Aldo Vásquez, y de sus integrantes Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. Omar Cairo es defensor de Inés Tello.

