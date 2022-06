Como cada año en esta época, la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso ha desatado pugnas al interior de las bancadas, pero también entre los distintos grupos que aspiran a ocupar uno de los cuatro cupos disponibles para el período 2022-23.

Tras el exhorto público del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, para que se respete el acuerdo verbal asumido el año pasado por cinco bloques, que le daría la presidencia del Legislativo a un representante de esa agrupación, desde Fuerza Popular y Renovación Popular surgieron voces discrepantes.

Pese a que, en entrevista con Perú21, el secretario general de FP, Luis Galarreta, dijo que “los compromisos políticos se tienen que cumplir”, la congresista Patricia Juárez, en declaraciones a RPP, condicionó el voto de su bloque en respaldo a APP. “En algún momento se ha dado un acuerdo, lo que sí tenemos claro es que tenemos derecho a veto. (...) APP tiene que presentar a su candidato y nosotros evaluaremos si estamos de acuerdo o no”, dijo, al tiempo de opinar que Gladys Echaíz sería una “excelente” presidenta del Legislativo.

Su postura, empero, fue rectificada por el vocero de la bancada, Hernando Guerra García. “Como grupos que queremos avanzar políticamente juntos, más que vetos, debería haber acuerdos”, aclaró y agregó que en este momento en FP no hay una postura sobre quién debería encabezar la lista de oposición.

NO HAY VETOS

El secretario general de APP, Luis Valdez, por su parte, comentó que la de Juárez es una opinión “personal” y acotó que la “decisión política” le corresponde más bien “a los partidos, bancadas y congresistas”.

“Los acuerdos siempre deben ser respetados y estoy seguro de que así va a ser; (...) no generaría yo en este momento una controversia porque no la hay, adelantar opinión no es lo recomendable para un político”, declaró.

Sobre esta posibilidad de veto mencionada por Juárez no respondió. En cambio, aseguró que APP está abierto a las sugerencias de los demás partidos. ¿Es Gladys Echaíz, entonces, una opción? Según Valdez, ella es “una buena parlamentaria y una opción analizable, tanto como Roberto Chiabra, Eduardo Salhuana o Lady Camones”. No hay , manifestó, un veto a los congresistas invitados como se ha especulado en las últimas semanas.

“Lo que queremos es una Mesa Directiva sensata que resuelva diversos problemas que se van a venir, sobre todo los políticos; ahí toca hacer doble esfuerzo desde los partidos y las bancadas”, prosiguió .

Y a ese esfuerzo podría sumarse Renovación Popular (RP). Su vocero, Jorge Montoya, dijo a este diario que su afán “es buscar una Mesa Directiva multipartidaria que dé estabilidad”. Agregó escuetamente que su expectativa es tener allí a un miembro de RP. No obstante, aclaró que, al no haber participado el año pasado en el acuerdo para que APP presida la Mesa, para su grupo las negociaciones parten de cero. “No tenemos conocimiento de eso, no lo vamos a respetar, definitivamente”, anticipó.

Sabía que

Óscar Zea, quien renunció a la bancada de Perú Libre, semanas atrás, se sumó ayer a José Luna Gálvez, Digna Calle, Enrique Wong y José Luis Elías, lo que permitirá que Podemos Perú recupere su condición de bancada.

El congresista Edgar Tello reafirmó el interés del Bloque Magisterial de integrar la lista de aspirantes que encabezaría APP.

