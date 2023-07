Para la congresista de Acción Popular María del Carmen Alva, quien debe ocupar la Mesa Directiva del Congreso es el Bloque Democrático, de centro-derecha. Sin embargo, sostiene que la izquierda también debería ser parte de la lista.

¿Quién es el candidato oficial a la Mesa Directiva de Acción Popular?

Hubo una reunión de bancada hace unos días y hubo dos candidatos: el congresista Aragón y la congresista Monteza; por mayoría ganó Aragón. Entiendo que sería bueno hablar con todas las fuerzas políticas para ver si tiene consenso de participar en alguna lista, ya sea como vicepresidente o presidente. Pero bueno, tendrán que empezar las conversaciones. Todavía no hay nada al respecto.

¿Cuál es la inclinación de Acción Popular?

Nosotros desde el principio formamos un bloque democrático. Yo fui elegida (presidenta del Congreso) por el Bloque Democrático, que es una fuerza de centro-derecha. Esa era otra coyuntura con Pedro Castillo en el poder. Creo que en general la mayoría de las bancadas van por una decisión de ampliar la Mesa para que puedan participar todas las sangres. Pero creo que, principalmente, se debe mantener el Bloque Democrático, que es lo que nosotros apoyamos, es lo que creemos algunos congresistas, no todos. Puede haber alguien del bloque de izquierda en la Mesa, claro, en alguna vicepresidencia.

Pero Perú Libre ha adelantado que no hará alianza con la centro-derecha. ¿Han pensado en otra bancada de izquierda?

No sé con quién hayan hablado. La verdad es que entiendo que los que han estado en conversaciones son los candidatos y los precandidatos con los voceros. Yo no he estado en ninguna conversación, pero entiendo que recién se van a iniciar las conversaciones más formales. En las conversaciones que ha habido anteriormente no se aprobó nada. Solo entiendo que ellos también quieren presidir. Entonces, la verdad, es que recién empiezan las conversaciones. Esto se define prácticamente un par de días antes de la elección y en estos momentos no hay nada en concreto.

¿Cree que su bancada en mayoría apoye el Bloque Democrático?

Es conocido por todos que solo en mi elección se votó por unanimidad. En las otras elecciones no hemos estado de acuerdo con las listas que se habían conformado. Siempre he votado por el candidato del Bloque Democrático, que es el de centro-derecha. Es muy probable que eso pueda pasar nuevamente, dependiendo de que qué lista o qué negociaciones lleguen al final. La presidencia tiene que estar en el Bloque Democrático. Eso está clarísimo. No descartamos que pueda estar la izquierda presente en alguna vicepresidencia. Ya no tenemos el problema de que Pedro Castillo estaba en el poder y que no haya un equilibrio de poderes.

TENGA EN CUENTA:

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, advierte que su bancada no tendrá alianza con la derecha.

congresista de Perú Libre, advierte que su bancada no tendrá alianza con la derecha. Álex Paredes, del Bloque Magisterial, dijo que aún no se ha definido a qué lista se van a inclinar. Siendo esta la segunda bancada más codiciada para la elección de la Mesa Directiva este 26 de julio.

dijo que aún no se ha definido a qué lista se van a inclinar. Siendo esta la segunda bancada más codiciada para la elección de la Mesa Directiva este 26 de julio. Parece que todo se definiría la última semana.

