Un nuevo ministro se presentó a dar explicaciones en el Pleno del Congreso. Esta vez se trata del titular de la cartera de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, quien ha sido puesto en la mira del Parlamento tras revelarse que tiene un pasado lleno de sanciones que presuntamente no quiso hacer públicas antes de asumir el cargo de ministro. Además de reuniones con el expresidente Pedro Castillo y otros personajes cercanos a la cúpula del golpista exmandatario.

LAS EXPLICACIONES

Vera Gargurevich se presentó ante el Parlamento y respondió 29 preguntas interpelatorias. Entre las más importantes están, por ejemplo, la que responde aceptando sus reuniones con el expresidente Castillo. “Fui en dos oportunidades (a Palacio), en agosto y setiembre. En la primera, entré con especialistas en hidrocarburos y con José Nenil Medina Guerrero, que se presentaba como asesor de hidrocarburos del expresidente Pedro Castillo y fue quien nos convocó, y la segunda vez igual, entré con Abel Cabrera. En ambas reuniones se trataron temas de hidrocarburos. Mi llegada a Palacio no fue en compañía de Nenil Medina y Abel Cabrera, sino de manera individual”, aseguró el ministro.

Sin embargo, negó tener relación con Castillo.

Por otro lado, respecto a sus sanciones cuando estuvo en la gerencia de Petroperú, señaló que en realidad trabajó en la subgerencia y que no consignó las “(sanciones) menores” porque estas “no fueron causales de inhabilitación para que me desempeñe como ministro”. También explicó que no pudo adjuntar el resto de observaciones porque le dieron el formato de la declaración jurada en el mismo momento que juramentó como titular del Minem.

“Ninguna de estas declaraciones juradas han sido observadas, los datos se han presentado a manera de subsanación. El formato es confuso, si se declara una sanción administrativa ya no es necesario volver a declarar; no se declaró la primera vez porque no tenía documentos a mi disposición porque eran de cuatro años atrás y me impidió trasladar esos datos exactos en formato de declaración jurada”, indicó.

Negó también tener conocimiento de la información eliminada de los discos duros de las cámaras de seguridad referidas al extitular de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, hoy encarcelado.

TENGA EN CUENTA

Vera negó haber utilizado recursos de Petroperú para construir su vivienda, comentó que las remodelaciones de su oficina formaron parte del programa de mantenimiento que le solicitaban cuando fue subgerente de Petroperú en Iquitos. También negó haber beneficiado a dos trabajadores con viajes al extranjero. Aseguró que al tener conocimiento de las irregularidades se cobró el monto del pasaje y los días tomados de ambos empleados.