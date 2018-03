Congreso exonera de segunda votación a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios

La Junta de Portavoces exoneró de segunda votación al polémico proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder ( Apra) que busca prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Previamente, con los votos de Fuerza Popular, el Apra, APP y el Frente Amplio (Justiniano Apaza), la Comisión Permanente aprobó, en primera votación, la citada iniciativa con un texto apenas modificado respecto a la versión inicial.

La exoneración fue aprobada solo con las firmas de los voceros de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, y de Alianza para el Progreso, César Villanueva.

Firmas de las bancadas que exoneraron a la ley de Mulder de la segunda votación (USI) Firmas de las bancadas que exoneraron a la ley de Mulder de la segunda votación (USI) USI

Los cambios en el proyecto consisten en que la prohibición no se aplica para casos de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. No obstante, se fija como tope máximo del anuncio el 10% de la facturación total del medio, siempre que no supere el 0.25% de la partida presupuestal de la entidad estatal anunciante.

"Tengo que reconocer que perdimos la batalla no solo yo o el Consejo de la Prensa, sino todo el Perú. Es una lastima que en momento tan trascendente estén haciendo estas cosas. Es inconstituconal el camino", expresó a Perú21 Bernardo Roca Rey , presidente del Consejo de Prensa Peruana.

"¿Por qué no insisten en conversar? ¿Por qué no hacer un debate? ¿Qué apuro hay o en los próximos 15 días va a haber algo?", agregó.

Recordemos que la premier Mercedes Aráoz sostuvo que el Ejecutivo observará la ley, pues considera que es "deficiente, sin sustento, muy floja".