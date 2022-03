El congresista Carlos Anderson confirmó la tarde de ayer lo que ya venía insinuando desde hace algunos días: su renuncia a la bancada de Podemos Perú.

El legislador informó desde el viernes pasado que al enterarse de que su colega, el parlamentario y miembro de la Mesa Directiva, Enrique Wong Pujada, mantenía acercamientos (visitas constantes) con Palacio de Gobierno y el MTC, iba a pedir explicaciones y que, si no las recibía, dejaría la bancada. “Pedí explicaciones y no me las dieron. Entonces no me quedaba más que presentar mi renuncia a la bancada”, señaló a Perú21TV.

Y añadió: “El señor Wong tuvo acercamientos con el Gobierno y yo estoy en contra del uso de cargos públicos para acceder al poder como si fuera moneda de cambio, porque estas cosas no se dan gratis”. El comentario fue porque el asesor de Wong había sido contratado en el MTC

Lo que pierden

Este diario conversó con el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, sobre la situación que podría afrontar Podemos Perú ante la salida de Anderson, pues el grupo se queda con cuatro integrantes y se necesitan al menos cinco para ser bancada. Indicó que, por el momento, el único beneficio que perdería sería el administrativo: asesores, oficina y personal. Sobre perder comisiones y presidencias (actualmente presiden Defensa del Consumidor), indicó que el Pleno, al aprobar su conformación, es el único órgano que podría quitárselas. “En otros años se han mantenido, si no cada que sucede esto tendría que variarse todo el cuadro de comisiones”, explicó.

Pero aseguró que si en agosto Podemos no ha podido recuperar “su estatus de grupo” sí sufría cambios. No podrían ser considerados para la Mesa Directiva o para presidir alguna comisión, esto debido a que desde ese mes comienza una nueva legislatura y ahí cambia el panorama.

Sabía qué

De no recuperar el número de legisladores mínimos requeridos para ser bancada (5), Enrique Wong, podría dejar la Mesa Directiva, si así lo decide el Pleno o la Junta de Portavoces.

Anderson dijo que pasaría a formar parte de los legisladores “no agrupados”.

VIDEO RECOMENDADO

onversamos con el excongresista Richard Arce sobre la presentación del presidente Pedro Castillo en el Congreso. Aníbal Torres reacciona tras moción de vacancia contra Castillo Vocero de Perú Libre Waldemar Cerrón habla después de reunión de bancada con el presidente Castillo. Además, el constitucionalista Víctor García Toma nos cuenta el modo regular para este proceso ¿Irá Castillo al Congreso? También, la presidenta del Congreso pide al Ejecutivo anunciar los temas de su presentación. Y, persiste la tensión entre EEUU y China sobre Rusia tras reunión de alto nivel.