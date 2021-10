La bancada de Acción Popular rechazó las críticas del excandidato presidencial Yonhy Lescano del partido de la lampa sobre la regulación de cuestión de confianza, norma aprobada por insistencia aprobada por el Pleno el último martes y promulgada hoy.

En un pronunciamiento, señaló que los parlamentarios que aprobaron la insistencia a dicha iniciativa actuaron de acuerdo a su facultad legislativa establecida en el artículo 102 de la Constitución Política.

También señaló que es “falso e injustificado” que la ley aprobada haya puesto en desventaja al Ejecutivo. “Los parlamentarios de la bancada Acción Popular, guardamos plena independencia y libertad en las decisiones que tomamos, siempre pensando en el bienestar de los peruanos”, sentenció.

Como se recuerda, Yonhy Lescano calificó de “inconstitucional” en Twitter la aprobación por insistencia de la cuestión de confianza en el Parlamento porque “pone en desventaja” al Poder Ejecutivo.

“La ley de cuestión de confianza no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al Ejecutivo. El TC ya lo dijo. Pero además trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno, que quizás no guste a algunos, pero fue elegido por el pueblo. Apoyen no arruinen al Perú”, escribió en la red social.

El último miércoles 20, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la cuestión de confianza aprobadas por mayoría en el Congreso, una vez que se promulgue la norma.

“El Ejecutivo presentará la acción de inconstitucionalidad; limitar la cuestión de confianza sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al Presidente rompe el equilibrio de poderes, ahora no hay equilibrio de poderes”, sostuvo.

A su turno, la primera ministra, Mirtha Vásquez, evidenció su preocupación por la norma aprobada por el Parlamento, cuya autógrafa de ley fue observada por el Gobierno al considerar que afecta el equilibrio de poderes.

“Quiero expresar nuestra preocupación por la interferencia que ha significado la aprobación de una norma por insistencia que regularía la cuestión de confianza, eso, de alguna manera, genera preocupación a nuestro diálogo cercano con un poder del Estado como es el Legislativo”, señaló Vásquez.

