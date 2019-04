Congresistas opinan sobre pedido de prisión preventiva contra ex presidente PPK

Se pronuncian. Congresistas de diferentes agrupaciones políticas opinaron sobre el pedido del Ministerio Público de solicitar la medida de prisión preventiva contra el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, consideró que este pedido de la fiscalía no es coherente, debido a que el ex mandatario ha acudido a todas las citaciones que se le hicieron y cuenta con medidas restrictivas como parte del proceso.

“No me parece algo coherente. Es una persona que ha asistido a todas las citaciones, tiene más de 80 años, tiene las cuentas congeladas, familia en el extranjero, se le ha declarado la prohibición de salida del país. Quizá suena algo desproporcionado el pedir una prisión preventiva”, adujo Del Águila a RPP.

Sin embargo, indicó que si el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para PPK debe ser porque tiene “algún sustento normativo y legal”.

El congresista Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), coincidió con Del Águila, e indicó que se trata de una medida exagerada, por lo que no debería ser aceptada por el juez supremo a cargo del caso, Guillermo Piscoya.

“Creo que es una exageración. Se le ha explicado las razones [a la fiscalía], el señor Kuczynski ha dado toda la información, se ha presentado en todas las citaciones, sus cuentas están bloqueadas, no puede vender sus bienes, está impedido de salir del país, tiene 80 años. La verdad no sé a dónde quiere llevar el tema la fiscalía”, dijo.

“No creo que [el pedido de prisión preventiva] proceda porque si se empieza a hacer una valoración real de los actos, el ex presidente ha dado toda la información, no hay ningún inconveniente como para que pueda ir a una prisión preventiva”, agregó.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó su sorpresa ante el pedido de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, pero indicó que la fiscalía debe tener “evidencias sustanciosas” para solicitar esta medida.

“Me sorprende, pero en todo caso el fiscal [José Domingo] Pérez debe estar muy seguro de las evidencias sustanciosas que pueda argumentar esta prisión preventiva. Sabemos que quitar la libertad a una persona es muy grave, es prácticamente la última decisión que se debe tomar, por eso digo si es que tiene todos los elementos que puedan ameritar esa detención”, señaló.

Finalmente, el legislador Edgar Ochoa (Nuevo Perú) manifestó que la prisión preventiva es una consecuencia de los actos presuntamente cometidos por los investigados, por lo que la edad de ex mandatario no es un elemento por el cual no deba cumplirse a cabalidad con el proceso de investigación.

“Aquí lo que la fiscalía está haciendo es pretender interrogar sin que exista ninguna interrupción […] No porque tienes la edad, se te tiene que perdonar la pena. Sí duele mucho que una persona de edad pueda estar privado de la libertad por las condiciones de salud que ya no nos acompañan, pero es parte de las consecuencias que [PPK] tiene que asumir por lo que ha hecho”, acotó.

Este lunes, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, su ex secretaria Gloria Jesús Kisic y su chofer José Luis Bernaola; y solicitó prisión preventiva contra ellos.