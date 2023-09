En una coyuntura en la que Rusia ataca vilmente al pueblo de Ucrania, un grupo de congresistas de diversas bancadas parlamentarias viajó a Rusia esta semana, con la finalidad de participar en el evento “Rusia - América Latina”, organizado por la cámara baja del parlamento ruso (Duma) del 29 de septiembre al 2 de octubre.

Fuentes de Perú21 confirmaron que al menos 11 congresistas ya abandonaron el país: Jaime Quito (No agrupado), Kelly Portalatino (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Edhit Julón (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Silvia Monteza (No agrupada), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Silvana Robles (No agrupada), Abel Reyes (Perú Libre) y Karol Paredes (No agrupada).

Conforme pudo verificar este diario, la mayoría de ellos pertenecen a la denominada “Liga Parlamentaria de Amistad Perú - Rusia”. Fueron a comer caviar, a pesar de que Rusia es hoy la dictadura más sancionada por la mayoría de la comunidad internacional a raíz de la injustificada guerra a la que viene sometiendo a Ucrania.

SIN AUTORIZACIÓN

El viaje motivó un comunicado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el que este aseguró que los parlamentarios, al parecer admiradores de Vladímir Putin, viajaron a título personal y sin autorización. “Respecto al viaje, informo a la opinión pública que ni la Mesa Directiva ni la Presidencia del Congreso han otorgado autorización alguna para la realización del mismo”, indicó. Y agregó que el periplo lo realizan “a título personal y sin asignación alguna de recursos económicos o logísticos por parte de la institución parlamentaria”.

SERÁN INVESTIGADOS

Perú21 se comunicó con el abogado experto en temas parlamentarios, Alejandro Rospigliosi, quien indicó que la Comisión de Ética debería abrir una investigación preliminar “de oficio” contra los congresistas que viajaron, lo que podría acarrear su suspensión hasta por 120 días.

“Lo que ha pasado es muy grave, porque no es necesario que los congresistas vayan con recursos públicos. El tema es que en la Semana de Representación, en lugar de estar escuchando a los electores, están de paseo en Rusia”, afirmó.

Este diario se comunicó también con Diego Bazán, quien señaló que el tema será investigado por la Comisión de Ética que preside. Sin embargo, dijo que no podría adelantar opinión sobre una eventual sanción sin antes verificar el tipo de invitación recibida por los parlamentarios.

Perú21 pudo confirmar que también el rector de la UNI, Alfonso López Chau, fue invitado al evento en Rusia, de conformidad con la Resolución Rectoral N° 2532-2023-UNI.

¿SABÍA QUÉ?

- El presidente del Legislativo expresó su respaldo hacia Ucrania ante la ofensiva militar rusa iniciada el año pasado.

- Los congresistas se fueron en plena Semana de Representación, programada del lunes 25 al viernes 29 de septiembre.

CUBA Y VENEZUELA CON LA DUMA

Funcionarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela se reunieron con rusos.

Basta una mirada a la página web de la Duma Estatal de la Federación de Rusia para constatar que los congresistas viajeros no están en buena compañía. Algunos de los líderes que han visitado la Duma o han tenido reuniones protocolares con sus funcionarios son parte de la élite del autoritarismo latinoamericano. La galería fotográfica habla. A lo largo de 2022 y en lo que va del año, Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se codeó con representantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y otros países que no garantizan los derechos humanos. Algunos de los políticos que aparecen estrechando la mano del líder ruso son el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel; el exvicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello; y el hijo del dictador Daniel Ortega, Laureano Facundo Ortega Murillo. También se ve la cercanía de la Duma con ‘joyitas’ afines como Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba; Manuel Marrero Cruz, alias ‘El Puerco’, primer ministro del régimen y mano derecha de Díaz-Canel; y Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

